“Kiko” recibe su título de docente y se postula para candidato a concejal en Quiindy

El joven Luis Alberto Quiñónez García, de 25 años, reside en el barrio Villa Jardín, se crió desde los seis meses con su abuela Sixta García, ya fallecida, quien siempre le inculcaba que estudie para poder salir adelante.

Su abuela fue su inspiración. ”Quise que vea que su nieto ya es un profesional, porque siempre me decía que ojalá te recibas de docente, antes de fallecer, pero lastimosamente falleció en el 2019 (sic)″, recordó emocionado el joven.

Personajes de “la vecindad” que ayudan a Kiko

Quiñónez estudió en el Instituto de Formación Docente de Quiindy, donde se graduó de docente del nivel medio en la especialidad de Ciencias Sociales. La directora de la casa de estudios, Mirian Osorio, le entregó su título, el que retiró vistiendo la indumentaria del personaje del recordado programa televisivo “Chespirito”, del que no pudo desprenderse porque considera que dicho personaje lo ayudó a tener el primer título en su vida.

Refirió que dos jóvenes que lo ayudan cuando él no está en su puesto y va a sus clases, se queda uno vestido de “El Chavo” y otro de “El Chapulín Colorado”.

Según dijo, fue él quien tuvo la idea de disfrazarse y posteriormente los demás vendedores que están a la vera de la ruta tuvieron que que imitar la iniciativa y buscar disfraces de personajes de la televisión para hacer atractiva la comercialización de las pelotas en este distrito.

En el emotivo momento que la directora Osorio le entregó su título docente, lo acompañó su madre, Antonia Quiñónez, y su novia Rosita Gaete.

Ahora espera conseguir algún rubro para poder enseñar. Mientras tanto, sigue capacitándose y está cursando el tercer año de la carrera de Ciencias Políticas, en la Escuela de Derecho y otras Unidades Pedagógicas (EDUPCA) y el quinto curso de la Carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción, filial en Quiindy

Quiñónez, es un joven de escasos recursos económicos que pasó necesidades en su niñez y conoce la realidad de querer estudiar y no tener un ingreso seguro, ni nadie quien le ayude a solventar los gastos.

Su iniciativa para vender las pelotas no pasó desapercibida y la gente se quedaba para comprar. Mientras trabajaba, aprovechaba los momentos de descanso para estudiar.

Aspiraciones políticas

Según acotó, ahora aspira ser electo concejal municipal y le dieron ese espacio en el Partido Colorado. Participó de las internas partidarias entre 84 candidatos y quedó entre los 12 postulantes presentados por la ANR.

Espera que los quiindyenses le den la oportunidad y con su voto de confianza poder llegar a la Junta Municipal, ”porque quiero trabajar para los niños y jóvenes”, dijo.

No solo quiere ser concejal; aspira algún día llegar a ser intendente municipal y desde allí implementar proyectos que ayuden a mejorar la educación donde los niños de escasos recursos puedan tener asistencia desde el primer día de clases, para que cuenten con calzados, cuadernos, uniformes y gerenciar el uso laptop o notebook en las aulas y de esa forma apuntar a la excelencia educativa, conforme expresó.

También desea para los jóvenes gerenciar becas para que pueda costear sus estudios y de esa forma brindar ayuda económica a los más carenciados, porque la educación es la base para salir adelante y mejorar las condiciones de vida.

Dijo que todo se puede solo falta voluntad y buena administración de los recursos. “Yo soporté necesidad, pero eso no fue obstáculo para salir adelante, porque pese a no tener a nadie quien me ayude, estoy cumpliendo mi sueño”, mencionó.

“Pero quiero que niños y jóvenes al menos tengan esa garantía que su gobierno municipal se hará cargo de su formación”, exclamó.

Mientras cumpla su sueño y consiga un lugar donde enseñar se sigue ganando la vida ofertando pelotas en su puesto de venta.

Además hace redes y recibe pedido de balones personalizados con diferentes diseños y que está ofertando a precios accesibles. Para seguir subsistiendo espera los pedidos a su celular (0983) 400-915.

