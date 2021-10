¡Por fin! Essap cambiará 100 kilómetros de cañería de agua potable en Asunción y área metropolitana

Uno de los anuncios más esperados se concretó al mediodía de hoy, cuando la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) firmó contrato con las empresas adjudicadas, Proel Ingeniería, representada por Augusto Ortellado Narvaez, y CIVSA SA, cuyos representantes legales son Isacio Vallejos y Claudia Vallejos. Estas firmas tendrán a su cargo el cambio de 100 kilómetros de tuberías de distribución de agua potable de distintas zonas de la capital del país y el área metropolitana.

Los trabajos de reemplazo de las cañerías de polietileno de alta densidad que cumplieron su vida útil prevén iniciarse a finales de este octubre y durarán más de un año y medio. De acuerdo a lo indicado por los representantes de ambas contratistas y la propia Essap, las nuevas tuberías son de PVC, y aseveraron que son de mayor resistencia y durabilidad.

Asimismo, en conferencia de prensa prometieron que durante el tiempo de intervención no se verá resentida la provisión de agua potable a los usuarios. De acuerdo a lo explicado por Natalicio Chase, presidente de la Essap, el 90% de las instalaciones de las nuevas tuberías se harán en las veredas y ya no en la línea de las arterias, es decir, ya no bajo el asfalto.

El monto del contrato asciende a G. 45.000 millones y que se enmarca dentro de la licitación pública nacional N° 10/2021 “de servicios de cambios de tuberías de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios”. Según precisaron, el monto ya incluye la reparación de las veredas a ser afectadas.

Tuberías deterioradas

Chase comentó que hace seis meses la Essap comenzó el relevamiento para detectar cuáles son los tramos de cañerías que se rompían a menudo. De esta manera determinaron el total de puntos críticos a ser intervenidos, que abarcan zonas en las que inclusive se tenían registros de más de 200 roturas en menos de diez años. Puntualizó que la obra es una iniciativa de la Essap y tienen el acompañamiento de la Municipalidad de Asunción.

Chase también remarcó que en Asunción se necesitan cambiar 300 kilómetros para tener una red de distribución de agua potable viable, y que la idea es ir cambiando las tuberías de manera gradual, en la medida de la disponibilidad financiera de la institución. Agregó que luego de llegar a los 100 kilómetros, apuntan a otros 200 kilómetros de cambio de cañerías.

