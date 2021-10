Sarah Cartes registró dos offshore en Panamá en un solo día

El 9 de noviembre de 2011, mientras Horacio Cartes registraba “Dominicana Acquisition SA” en Panamá, su hermana y socia comercial María Sarah registraba en el mismo país las firmas Florale Business Corporation y Manantial Azul Development Corp.

El registro de ambas empresas estuvo a cargo de Julia Correa, de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, según documentos oficiales a los que tuvo acceso nuestro diario. Correa fue también la que se encargó de inscribir Dominicana Acquisition SA, la compañía de portafolio en la que aparecen el hermano de Sarah, el expresidente Horacio Cartes y los tres hijos de éste.

Manantial Azul quedó registrada en la escritura pública número 7996; mientras que Florale Business aparece en la número 7998, la oficina de Correa, en la Provincia de Panamá.

Como primeros directores de la empresa de portafolio aparecían otras tres offshore: Daydream Corporate Directors Inc, Business Group Executive Inc y Bright Star Company Secretaries Inc. Coincidentemente, las mismas que también aparecían en la constitución original de Dominicana Acquistion, la empresa del expresidente Cartes. Inicialmente, las acciones de las dos empresas eran al portador. Otra situación similar a la offshore del hermano y socio comercial de María Sarah.

La encargada del registro de las dos offshores de la empresaria fue la firma Overseas Management Company (OMC). Y no fue sino hasta 2017 que las acciones al portador pasaron a ser nominativas y fue entonces cuando finalmente apareció el nombre de María Sarah Cartes Jara.

De acuerdo a los documentos que forman parte de la filtración conocida como “Pandora Papers” y que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) compartió con medios de todo el mundo, entre los que se encuentra ABC Color, fue en 2017 cuando Sarah Cartes remitió los formularios de actualización de sus dos sociedades de portafolio.

Inmuebles en Estados Unidos y cuentas en Paraguay

El capital autorizado de Florale Business Corporation, según el formulario, era de “apenas” US$ 10.000. En la declaración del propósito de la sociedad, se hizo figurar que sería para manejar cuentas bancarias e inversiones en bienes raíces, aunque sin aclarar dónde estaban los inmuebles.

Según los propios documentos presentados por Cartes Jara, su offshore manejaría una cuenta bancaria en Banco Amambay, propiedad de su familia. Además agregaron que el movimiento estimado de capital era de unos US$ 10.000.

En los formularios aparece repetidamente la dirección de la mansión de Sarah Cartes en un elegante barrio capitalino. La residencia aparece registrada como “Ubicación de los Registros Contables y Documentación Respaldatoria”, también como “dirección de la persona que mantiene los registros contables”, y como “dirección de los registros corporativos”.

Por otro lado, se estableció que la dirección a la que debían ser enviados los documentos era el 8211 de West Broward Boulevard Plantation, Florida. Los documentos revelan que allí funciona la oficina del estudio jurídico Siegfried, Rivera, Hyman, Lerner, De La Torre, Mars & Sobrel, PA

Inmuebles en California

Los mismos datos de Florale Business Corporation se repiten para Manantial Azul Development Corp. la residencia de Sarah Cartes. En Manantial Azul también se declaró un capital autorizado de US$ 10.000 y que su finalidad sería el manejo de cuentas bancarias y de inversiones en bienes raíces.

Había una diferencia entre ambas offshores de Sarah Cartes: mientras Florale no especificaba la región de sus actividades, en los formularios de Manantial Azul sí hubo especificación: “Paraguay, Los Angeles, California (real state)”, hizo constar la empresaria en el cuadro donde le pedían “Favor especificar regiones de actividad y movimiento de capital estimados por región”.

Los documentos de los Registros Públicos de Panamá revelan además que el 21 de agosto de 2019, el bufete “Rosas y Rosas” presentó renuncia como agente residente a ambas firmas offshore de Sarah Cartes. Tanto Florale Business como Manantial Azul aparecen actualmente suspendidas ante los Registros Públicos de Panamá por morosidad en el pago de tasas. Situación similar a Dominicana Acquisition, la offshore del hermano de la empresaria.