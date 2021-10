Ante inminente publicación, Cartes rectificó su declaración incompleta

Documentos internos y versiones de altos funcionarios de la CGR confirmaron que el expresidente paraguayo presentó una rectificación sobre sus manifestaciones de bienes recién luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) le hiciera una serie de consultas sobre la offshore registrada en Panamá y que no constaba en ninguna de sus declaraciones juradas.

Armindo Torres, director de declaraciones juradas de la institución, informó ayer a ABC que tras las primeras publicaciones de la filtración mundial conocida como “Pandora Papers” se inició la revisión de lo que había presentado Cartes en sus documentos.

Torres confirmó que efectivamente la empresa de portafolios Dominicana Acquisition SA, comprada por Horacio Cartes y sus hijos en noviembre de 2011, no figuraba en ninguna de las declaraciones juradas presentadas por el expresidente al asumir o tras dejar el cargo de primer mandatario.

La rectificación fue presentada recién el pasado 30 de setiembre. Esto es, 24 horas después de que el ICIJ acudiera al entorno del expresidente Cartes ante la falta de respuestas a la serie de consultas que habían sido remitidas directamente a él y su hermana, la empresaria Sarah Cartes, sobre las empresas de portafolio de ambos.

“Error involuntario”

Nuestro diario tuvo acceso a un memorando remitido por Torres al subcontralor general, Augusto Paiva, en el que le informaba sobre el movimiento realizado por Cartes.

“Pude verificar que el señor Cartes presentó vía online una rectificación de las respectivas declaraciones en fecha 30 de setiembre, manifestando entre otras cosas que por un error involuntario no declaró una empresa de Panamá denominada DOMINICANA ACQUISITION SA (sic)”, señala parte de la nota del funcionario de la Contraloría.

Consultado Torres si esta modificación es legal, respondió que se puede hacer pero que ellos tienen “momentos oportunos” para editar las declaraciones juradas.

“La rectificación es un derecho que tiene cada funcionario, o exfuncionario en este caso. Cada uno tiene el password (contraseña), puede cambiar. Existen momentos para presentar las declaraciones. No puede hacer ese cambio cuando hay una denuncia penal o una investigación del hecho. No tengo conocimiento si esas denuncias penales existen”, manifestó.

Torres dijo que la legislación actual no establece los plazos para los cambios. “Lastimosamente, no existe un plazo, no existe legislado un plazo establecido para rectificar. Ahora, con lo que planteamos ante el Congreso, establece hasta qué momento se puede rectificar”, añadió.

El funcionario de Contraloría explicó que ellos solo pueden analizar las declaraciones juradas y las inconsistencias que puede haber en ellas.

En manos de Fiscalía

Confirmó que la Contraloría jamás verificó la consistencia de las declaraciones juradas presentadas por Cartes entre 2013 y 2018. Sin embargo, tras la investigación de Pandora Papers, la autoridad de la CGR prometió hacerlo. No obstante, indicó que la Fiscalía, encabezada por Sandra Quiñónez -puesta en el cargo por el mismo Cartes- es la entidad que debería investigar esta situación toda vez que la Contraloría presente la denuncia formal.

“La Fiscalía es la que abre una investigación penal. Existen los momentos oportunos, debemos regirnos a lo que establecen las normas nacionales”, contestó.

Torres expresó además que, “conforme a lo analizado y a simple vista”, Cartes no declaró esa empresa de portafolio, pero insistió en que desconoce si existe una denuncia penal.

Finalmente, dijo que pedirán “todas las documentaciones necesarias” a organismos nacionales e internacionales para cotejar la correlatividad con lo declarado por Cartes.