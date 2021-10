Más de US$ 2 millones y departamentos a nombre de offshore de la familia de la Primera Dama

Unityfam Holdings Group Ltd se denomina la primera offshore constituida el 14 de agosto de 2014 en las Islas Vírgenes Británicas (BVI-por sus siglas en inglés) por Rossana Bó y Néstor López Moreira, suegros del presidente de la República Mario Abdo Benítez. Los trámites para la inscripción comenzaron el 10 de octubre de 2013 a través de Trident Trust Company Limited, una empresa privada dedicada a la administración corporativa, fiduciaria y de fondos con sede en conocidos paraísos fiscales, de acuerdo a correos electrónicos filtrados.

Las gestiones, coincidentemente, comenzaron dos meses después de que Abdo Benítez asuma como senador por la Asociación Nacional Republicana (ANR), para el periodo 2013-2018. Los López Moreira también registraron dos empresas de portafolio más cuando Marito ya ejercía la presidencia de la República, para el periodo 2018-2023.

Según el formulario de inscripción de la proveedora, la empresa de portafolio nació con el objetivo de proteger el patrimonio familiar y la distribución de la propiedad. “El cliente quiere gestionar su riqueza en beneficio de sus herederos”, dice en forma textual en el documento filtrado y gestionado por la filial en Miami del UBS Internacional, una entidad bancaria que nació de la Unión de Bancos Suizos y tiene su sede central en Zúrich (Suiza). Es conocida como uno de los mayores gestores de activos del mundo.

El banco ya apareció en la filtración del Panamá Papers con una estrecha relación con el despacho de abogados panameños Mossack Fonseca. Ayudaba a los millonarios a ocultar su riqueza a través de la creación de empresas de pantalla en los paraísos fiscales, de acuerdo a publicaciones periodísticas de entonces.

Los funcionarios de UBS, Cristian Gamarra y Andrea Castro, aparecían como contactos para el registro, mientras que como dueños de Unityfam estaban Rossana María Bó de López Moreira y su esposo Néstor Blas López Moreira Cameron. Ambos son padres de la Primera Dama de la Nación, Silvana López Moreira Bó, esposa de Mario Abdo Benítez.

Precisamente, como beneficiarios de la offshore figuran Silvana María López Moreira Bo, Jorge Santiago López Moreira Bo y Sophia María Margarita López Moreira Bó, quien falleció en junio último.

Lo curioso es que en este listado no aparece la otra hija de la pareja López Moreira-Bó, Adriana López Moreira de Santander.

Tanto Bó como Néstor López Moreira son presentados como personas conocidas en nuestro país con negocios hoteleros e inversiones inmobiliarias, algunas heredadas del padre de Rosanna Bó. El valor del fideicomiso propuesto era de US$ 2.372.000 en dinero en efectivo y cuentas bancarias, mientras que la expectativa de la cuenta era US$ 5.000.000, de acuerdo al formulario.

<b>Apartamentos en Miami, Florida</b>

ABC ya publicó el año pasado otras dos offshore registradas por la familia política del presidente de la República, Unityfam 1001 Corp. y True Honor Holdings (Honor Verdadero, Holdings). Esta última se creó cuando Abdo Benítez ejercía la presidencia de la República y en plena pandemia del covid-19.

Las dos empresas tenían como dirección principal Collins Avenue número 8777 de Surfside en Miami Beach.

Unityfam 1001 Corp. figuraba como propietario del departamento 1010, mientras True Honor Holdings del número 703, según los registros públicos de Florida. Los departamentos en el posteriormente colapsado edificio estaban valuados entre US$ 500.000 y US$ 915.000, de acuerdo a páginas de bienes raíces de la Florida.

Unityfam 1001 Corp. fue inscripta el 13 de octubre de 2014, hace siete años, por el agente Horacio Sosa. En el último reporte anual presentado el 15 de enero de este año por la compañía ante el Estado de Florida se declaró como integrantes a Adriana López Moreira de Santander (presidente), Sophia López Moreira y Jorge López Moreira (vicepresidentes) y Rosanna Bó de López Moreira (secretaria), hermanos y madre de la Primera Dama, respectivamente.

Esta compañía tuvo hasta 2020 solo a Rossana Bó como directiva. A partir de 2021 recién se registraron cambios cuando Abdo Benítez estaba como mandatario, de acuerdo a los registros públicos de Florida.

Por su parte, True Honor Holdings, LLC (Honor Verdadero, Holdings) aparece como registrada en Florida el 5 de junio de 2020, hace más de un año, por trámite también del agente Horacio Sosa. Integran el directorio de esta empresa la primera dama Silvana López Moreira, su madre Rosanna Bó de López Moreira y sus hermanos Adriana, Jorge y Sophia López Moreira (+), de acuerdo al último reporte anual del 28 de junio de 2021.

<b>En Panamá</b>

True Honor Holdings, SA es otra offshore de la familia política de Abdo Benítez. Esta compañía fue inscripta el 25 de junio de 2020 en Panamá, veinte días después de la constitución de la otra en Florida, de acuerdo a los registros públicos de Panamá. También fue en el periodo de presidencia de Abdo Benítez.

Como representante legal figura el estudio jurídico Alfaro, Ferrer & Ramírez, mientras que los accionistas son Sophia María López Moreira Bó (+), Rosanna Bó de López Moreira y Jorge Santiago López Moreira Bó. La Primera Dama de la Nación ya no figura en esta empresa.

La conformación de sociedades offshore no constituye delito alguno según nuestra legislación. Sin embargo, históricamente han sido utilizadas para garantizar la opacidad de movimientos financieros.

<b>Cuñado del mandatario</b>

Por otro lado, Jorge López Moreira Bó, cuñado del presidente Mario Abdo Benítez, y su esposa Laura Ramos, aparecen con otra offshore. Se trata de Somnia Nostra LLC, con dirección principal Brickell Bay Drive número 1001 suite 2730 en Miami, Estado de Florida.

La compañía fue registrada el 6 de marzo de 2013 y aparece como agente Marcell Felipe.

Jorge López Moreira es el que aparece vinculado con el dueño de Engineering SAECA, Juan Andrés Campos Cervera, compañía aquella que construyó la famosa cuestionada pasarela Ñandutí. La obra costó más de G. 14.521 millones (unos dos millones de dólares).

<b>No conoce, dice López Moreira</b>

“No tengo la más remota idea. No tengo nada. Ni conozco las islas británicas ni coreanas, ni nada. No conozco”, expresó Néstor López Moreira al ser consultado sobre el registro de Unityfam Holdings Group Ltd. También desconoció el depósito de US$ 2.372.000. “No mba’e dos millones de dólares, si tengo no voy a estar hablando contigo. Nada que ver, equivocado, está mal”, señaló.

Al insistírsele que en la documentación filtrada aparece él junto a su esposa Rossana Bó para el registro de la offshore, dijo: “puede ser, a lo mejor, no sé, pero la verdad no recuerdo”. Finalmente, López Moreira se mostró molesto al consultársele si prefería que agreguemos que no quería hacer comentarios sobre el tema. “No vaya na a decir lo que yo no dije mi hijo. Eso lo que tienen ustedes, son unos pelotas. Yo dije que no conozco no que no quiero hacer comentario. Sean un poco inteligentes y coherentes. Son unos imbéciles dejen de joderle a la gente, dejen de joder”, señaló.