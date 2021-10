Aumento de penas a invasores es una victoria para el país

El pasado 30 de setiembre, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgaba la Ley 6.830 que modifica el artículo 142 del Código Penal y establece una pena de cárcel de hasta 10 años a los invasores de tierras privadas.

“El tema de la ley va mucho más allá de una victoria para el campo como se quiere presentar, es una victoria para todo el país, ya que muchas administraciones municipales han apoyado esta ley porque son testigos permanentes de invasiones urbanas, donde se crean barrios y zonas donde la ley y el orden no tienen alcance, no se cobran impuestos, patentes, luz, agua, etcétera, además de la pérdida de tierras”, señaló Karsten.

“Hasta hace poco, cualquiera ingresaba en donde quería sin que nadie lo pueda sacar. Esta es una victoria del estado de derecho, y que a su vez no impide desde ningún punto de vista que se hagan trabajos en lo referente a reforma agraria. Si el Indert quiere hacer su trabajo, puede seguir tranquilamente; lo que se busca lograr es detener la descontrolada y desenfrenada ola de invasiones de todo lo que sea apetitoso para la reventa”, enfatizó

Avance de siembra de soja

Ya entrando en la parte productiva, el directivo de la APS dijo: “La campaña de soja 2021/2022 arrancó en dos etapas diferentes en Alto Paraná e Itapúa, comenzamos normal (inicio de setiembre) con cierto atraso y cautela, pero la siembra en ambos departamentos está bien encaminada, principalmente después de estas últimas lluvias. Los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Amambay y parte de Caaguazú recién ahora van a iniciar la siembra con un poco de atraso, pero hasta ahora podemos decir que vamos bien”.

Área de siembra y más productores

El directivo de la APS dijo, además: “El área de siembra no variará significativamente (3.500.00 hectáreas aproximadamente), calculamos que podría haber un aumento de 1% al 2% con el crecimiento que está conociendo el Chaco y algunos pequeños productores que se van sumando. Lo que sí nos preocupa son aquellos productores que quieren ingresar a la cadena de producción de granos (soja, maíz, trigo, canola, girasol, sésamo, etcétera, pero que no pueden porque en sus colonias o asentamientos los líderes no les permiten, oprimiéndolos con la idea de seguir con una producción tradicional sin tecnología y con poco futuro”.

APS y su trabajo

En lo referente al trabajo de la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales, el titular dijo: “Nosotros desarrollamos varios trabajos, por ejemplo, el denominado ‘Mi vecino campesino’, en la zona de Domingo Martínez de Irala, con la Hacienda IVP donde se fundo la APS hace 20 años, y donde productores con mayores áreas ayudan a aquellos con menor cantidad de tierras en la siembra y cosecha de sus cultivos; también realizamos capacitaciones, asesoramiento a productores en diferentes temas para poder ayudarlos”.

Ventas anticipadas de soja

Las ventas a futuro son algo normal entre los productores de granos, explicó Karsten. “Creemos que la mayoría vendió un 15 por ciento de sus granos en abril de este año a US$ 400 dolares aproximadamente para salvar parte de sus costos, y que deben entregar en febrero de 2022, lastimosamente en los últimos 3 meses los precios han caído”.

Tecnologías para el próximo año

“Esto lo voy a decir a título personal, en su momento se dio una revolución en la agricultura con el ingreso de la soja intacta (2014) resistente al glifosato que sirve para controlar las malezas sin eliminar al cultivo de soja y que ayudó a instalar mejor el sistema de siembra directa. Para el próximo año se verán algunos ajustes con variedades con resistencia a insectos, y que será importante, pero no tendrá el alcance de la tecnología intacta. Son tecnologías y herramientas que se van sumando, pero tal vez no tienen una aceptación masiva, y lastimosamente los costos para el productor son cada vez mas altos”, finalizó.