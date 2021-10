INC cumple 52 años, en medio de pérdidas y problemas de producción

Funcionarios de la planta de Vallemí y Villeta informaron que el horno de la cementera de Vallemí (Concepción), que ya estuvo parado durante dos meses por “mantenimiento” y que hace unos días se reactivó, de nuevo suspendió su producción de clínker, materia prima principal para la producción del cemento.

En lo que va del año, la empresa ya acumula pérdidas por más de G. 42.000 millones, porque no produce la cantidad de cemento que debería. El titular de la empresa, Ernesto Benítez, explicó hoy que la máquina de nuevo ya está operando desde esta madrugada y que entre esta noche y la madrugada nuevamente estarán produciendo el insumo vital de la industria.

Sobre el problema que tuvo la fábrica explicó: “El scanner marcaba una variación de temperatura en una parte del horno donde no se forma costra. Como los ladrillos son nuevos, el técnico de FLSmidth recomendó revisar para asegurar que no se haya caído ninguno. Desde esta madrugada ya inició de nuevo el calentamiento y entre esta noche y madrugada ya se inicia de nuevo la producción de clinker”.

Al mismo tiempo, confirmó que los ladrillos se cayeron, tal como explicaron los obreros de la fábrica y sobre este punto dijo: “Los ladrillos se caen en el enfriamiento debido a la contracción. Es decir, cuando se decide parar para revisar, se procede al enfriamiento y en ese momento es probable que se hayan caído algunos ladrillos de ese sector”, indicó.

La INC gastó recientemente más de G. 4.591 millones en el “mantenimiento” de su horno de clínker. Pero esta costosa máquina, en la que también se invirtió parte de los US$ 80 millones de los bonos que recibió la firma durante el Gobierno de Horacio Cartes, no para de tener problemas.

En este caso, la cementera estatal realizó una inversión de US$ 30 millones para el cambio del tipo de combustión del “horno III de clínker”, para que en lugar de usar solo fueloíl, también pueda emplear combustible sólido, como coque.

En febrero último, la máquina registró problemas y la producción se tuvo que frenar, cosa que ocurre constantemente. Tras esta inyección de capital, la INC debía aumentar la producción y disminuir sus costos, pero esto no ocurre. Todo lo contrario, hoy incluso entrega poco cemento a sus clientes, a los cuáles debe más de 1.000.000 de bolsas.

Sigue comprando clínker

Por estas constantes fallas, la INC otra vez lanzó una convocatoria para la compra de clínker, pese a que tiene contratos vigentes con dos firmas, por G. 48.727 millones, para la adquisición de este vital insumo del material de construcción. La apertura de ofertas de la nueva licitación, por un precio referencial de más de G. 20.000 millones, se prevé para el 20 de octubre próximo.

La estatal ya había adjudicado en junio último la compra de la materia prima a Los Trigales S.A. (representada por Omar Bustos), por G. 19.491 millones; y Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd. (David Aitkenpor), por G. 29.236 millones. Pero estas proveedoras no entregaron el producto en tiempo y forma. Estas compañías debían proveer clínker a la INC, para que la estatal no deje de despachar cemento durante el paro de su horno de Vallemí (Concepción), pero aún así la estatal hizo faltar producto a sus clientes.