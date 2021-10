Sigue ola de sicariatos con intento de asesinato de candidato en Hernandarias

HERNANDARIAS (De nuestra redacción regional). Emiliano Nelson Cano Ozuna (57), candidato opositor a la intendencia de Hernandarias por la Lista 5, dijo que el atentado fallido que sufrió ayer de mañana tiene un “tinte político”, pues descartó que los criminales hayan intentado asaltarlo. Agregó que algunos de sus contrincantes electorales están “obsesionados” con el cargo de jefe comunal, aunque no quiso dar nombres.

Dijo que todo ocurrió cuando se dirigían a su quinta en la zona conocida como Orlando Cue para verificar unas obras. Los criminales salieron de la zona boscosa y comenzaron a efectuar disparos contra la camioneta.

Al iniciarse los disparos, el conductor aceleró la marcha y fue a chocar contra un barranco.

En ese ínterin, el candidato a intendente, que se encontraba en el lado del acompañante, sacó su arma de fuego y efectuó cuatro disparos al aire para luego salir corriendo a refugiarse en la casa de un vecino, quien al percatarse del atentado también hizo dos disparos de su escopeta.

Ante la respuesta armada de las víctimas y el vecino, los presuntos sicarios se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta tipo enduro de color negro.

La camioneta Toyota modelo Hilux, chapa AAEE 739, guiada por Nelson Emiliano Cano Aguayo (33), hijo del intendentable, quedó con al menos 11 impactos de bala en el vidrio de una de las ventanillas, pero con una alta dosis de fortuna los dos ocupantes resultaron ilesos.

El fiscal Alfredo Acosta y efectivos policiales del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná y de Criminalística fueron convocados para iniciar el trabajo investigativo.

Cano descartó que los delincuentes hayan buscado asaltarlo, atendiendo a que –indicó– no sale con dinero en efectivo, por la inseguridad a nivel país, y que su familia no cuenta con un patrimonio importante. “Siempre me bajo a abrir (el portón) de mi estancia. Me hubiesen esperado ahí”, declaró.

Desde sus redes, el intendentable calificó de ofensivo que lo acusen de haber organizado un autoatentado.

Reforzarán seguridad en zonas rojas

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio y autoridades del TSJE acordaron reforzar la seguridad en distritos considerados “Zonas Rojas”. El atentado contra Nelson Cano, intendentable de Hernandarias, se suma a la ola de sicariato político que vive el país con miras a las elecciones municipales del domingo. Ya fueron asesinados candidatos concejales Carlos Aguilera (ANR) en Itakyry; Bartolomé Morel (PDC) en Nueva Germania; Néstor Echeverría (Unámonos) en Pedro Juan Caballero y Roberto Lopes (ex-PDP) en Nueva Esperanza. También hay denuncias de ataques a intendentables en Caaguazú, José Leandro Oviedo y Juan de Mena entre otros.