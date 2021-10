“La gente conoce a los candidatos por más disfraces que se pongan”

Entrevista de Hugo Ruiz Olazar

- Su reflexión sobre las elecciones. Clanes familiares que se apoderan de los municipios, poderes fácticos... Los obispos llamaron a votar por los más honestos, lo que escasea parece...

- Uno no tiene que ser analista de la realidad social para darse cuenta de que hay muchas cosas que en nuestro país no están bien. Están mal. Estamos mal en salud, educación, en oportunidades para jóvenes. Lamentablemente mucho de lo que pasa en el país es culpa de los políticos, de los gobernantes nacionales, de los regionales, de los locales. Hay políticos que están desde hace tiempo en el poder, clanes familiares, poderes fácticos. No son de un solo color. Y bueno, las elecciones son una oportunidad para el pueblo...

- Que no se aprovecha...

- El cristiano debe votar en conciencia. No puede ser cómplice de la corrupción. No puede votar por el que ha robado, que ha mentido, por el que compra votos, por el que manipula. Desgraciadamente esa es la constante. Se hace votar hasta a los muertos. Pero yo quiero inducir a la esperanza. Si no votamos estamos posibilitando que otro elija por nosotros. El voto es muy importante. Algunos dicen: “no hay alternativas que valgan la pena”. “Todos son lo mismo”, dicen. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, responde: “entonces hay que elegir el mal menor”. Hay que seguir buscando, en todo caso optar por gente nueva que merezca confianza, gente que ame y que nos parezca que va a mejorar nuestro pueblo.

- Lo único que resta parece que es rezar porque cada vez se cree menos en los políticos...

- Rezar es algo que tenemos que hacer todos, siempre. Pero incluso rezar no es suficiente. Tenemos un problema que parte desde nuestra educación. La educación cívica no se enseña. El desinterés de los jóvenes por la política es porque no saben. Hay que formarlos en todos los espacios educativos, incluida la Iglesia. Pablo VI decía que la política es el nuevo nombre de la caridad. Los cristianos tienen que meterse en política. El papa Francisco insiste en eso. Es la única forma de colaborar para hacer los cambios.

- Los obispos, en su comunicado, hicieron un llamado a rechazar a los que están involucrados en hechos de corrupción, en crímenes. Son conscientes de que entre los candidatos hay corruptos y criminales...

- Es así. Yo creo que basta con mirar las noticias para corroborar. Hay archivos, carpetas, antecedentes. Los nombres son públicos. La gente tiene que ser mucho más consciente. Es muy llamativo. Yo no sé si en otro país que no sea Paraguay se permita que un condenado o con proceso judicial se candidate sin que nadie lo pueda impedir. Llama la atención. Eso muestra que el sistema no está funcionando.

- Se habrá dado cuenta lo que circula en las redes. Se reparte dinero y víveres a cambio de votos. ¿Se puede elegir así a los más aptos, a los más honestos, a los más transparentes?

- A uno le da vergüenza ajena observar cómo se comercia impunemente para la compra (anticipada de) votos. Ojalá valoremos que hay candidatos que sí merecen el voto por sus obras, por lo que hicieron durante la pandemia sin pedir nada a cambio. Esa buena conducta es la que hay que premiar. En realidad no hicieron nada extraordinario. Hicieron lo que debían hacer como líderes de la comunidad: hospitales, centros de salud, infraestructura para la pandemia. No hay que olvidar que mucha gente la pasó mal y hubo líderes que se preocuparon. Elegir a los más aptos debe ser la consigna y si hay dudas hay que dar oportunidad a la gente nueva...

- La realidad es que en estos días se estaba repartiendo víveres como canastas de Navidad. Se canjea voto por alimento. Nadie sabe si eso que regalan es producto de un robo, crimen o narcotráfico.

- Es la demostración de la situación que padecemos. Un pueblo que tiene hambre que se vende, eso nos muestra lo mal que estamos. Si un candidato me está ofreciendo eso a cambio de mi voto ya me tiene que dar la pauta de que esto no va bien. El ciudadano habilitado para votar no debería recibir ninguna ayuda de ese tipo: ni víveres, ni jarros, ni tazas ni nada...

- ¿Debería haber una ley que sancione, que encarcele a los que reparten prebendas?

- Capaz que en el código electoral estén tipificados los delitos electorales. Que se cumpla la ley es el problema. No hace falta tener dos dedos de frente para darse cuenta de que el que ofrece dinero a cambio de la cédula es un delincuente. La corrupción y el bandidaje vienen de años atrás. Tenemos un problema estructural. El poder siempre es apetecible. Lamentablemente la política sirve como un trampolín para el enriquecimiento de unos cuantos. Ese dinero que amasan proviene del dinero del pueblo. Por eso es tan importante que vayamos a votar responsablemente.

- Usted habló de esto en su homilía en Caacupé (el domingo pasado) ¿Qué le dijo a la gente?

- Yo recordaba un pasaje bíblico. Jesús decía a sus discípulos “si tu ojo te hace pecar, arráncate; si tu mano te hace pecar, córtate; si tus pies te hace pecar... Es decir, la vida, la salvación está por encima de cualquier otro interés mezquino. Yo preguntaba: ¿Cuál es nuestra realidad? La gente muchas veces “oñemo lente hû” ante la realidad sufriente de nuestro país. Hubo 16.000 muertos por la pandemia. Se dijo que se iba a mejorar la infraestructura de nuestros hospitales y no se ha mejorado nada. Tenemos falta de trabajo. Ahora suben todos los precios. La crisis social es muy fuerte. Las ollas populares han contenido el hambre de mucha gente. Es importante ver la realidad, hacia donde caminamos. Sabemos que muchos prefieren el camino de la corrupción, la estafa, la narcopolítica, la compra de votos. Los casos no avanzan en el Poder Judicial. La sensación es que está muy podrido. Necesitamos caminar hacia un destino concreto, hacia un Paraguay más fraterno, más solidario, donde no haya corrupción, donde haya libertad...

- Hay candidatos que están condenados y se postulan igual, caso del hijo de González Daher en Luque, esos clanes familiares en otros municipios que usan la política para enriquecerse...

- Están todas las evidencias y no se hace justicia. Si la impunidad es la que reina en el país evidentemente es como estar dando luz verde a que esta gente haga lo que quiera. Si no hay castigo al corrupto, al que roba, al que estafa, entonces evidentemente eso lleva al caos. El caos conduce a la crisis social y finalmente a un estallido social que no le conviene a nadie. Ojo, todo tiene su límite. Ya tuvimos suficiente luto con la pandemia. La gente está más sensible, más intolerante, y si la política no es considerada como un servicio al pueblo, al país, y se la sigue tomando como una herramienta para la impunidad, no hay otra salida posible.

- Vemos que la gente acude masivamente a Caacupé a manifestar su devoción y su fe ahora que acabaron las restricciones por la pandemia. ¿Los religiosos no deben ser más duros, más vehementes en esos llamados a no votar por delincuentes?

- En los novenarios en Caacupé siempre unos son más duros otros menos, pero siempre la preocupación por la realidad del país está presente. Todo el país está viendo, escuchando, otros yéndose al Santuario. La fe no depende de si estamos dentro de un edificio, templo o iglesia. Nuestra fe en Jesús o nuestra devoción a María no acaba por una restricción, en este caso por la pandemia. En Caacupé no ha habido un año en que no se haya hablado y denunciado la situación política del país. Que nos escuchen, que nos hagan caso ya es otra cosa. A veces no sabemos si estamos predicando en el desierto. Hubo años en que se hicieron fuertes denuncias. La prensa se hizo eco pero después todo siguió igual. No se ve la semilla que se ha sembrado.

- Cómo reconocer candidatos que no son bandidos disfrazados de corderos es el problema del elector este domingo...

- La gente conoce a los candidatos por más disfraces que se pongan. Se pueden disfrazar de corderos o de Papa si quieren, pero el país sabe quiénes son. Se sacan fotos con ancianitos, con abuelitos, con niños, pero la gente no es tonta. Las redes sociales son cada vez mas influyentes y por esa vía sabemos los antecedentes de cada uno. Son una caja de resonancia muy interesante. El problema todavía está presente en los más vulnerables.

- ¿Su congregación?

- Yo soy de la Orden de Predicadores, más conocido como Dominicos, fundado por Santo Domingo de Guzmán. Soy fraile. Yo soy fray Édgar, doctor en Teología Bíblica. Estoy llegando de España. Estuve 4 años estudiando. Me enfermé de covid ahí. Nuestro servicio pastoral está presente en San Roque González de Santa Cruz de Tavapy, en la Crucecita de Sajonia y en el Bañado Tacumbú donde está el padre Pedro Velazco. Yo acompaño ahí al padre Pedro junto con otros sacerdotes. Caminamos con los bañadenses desde hace muchos años. Conocemos de primera mano la realidad sufriente de los pobres. Es muy fácil hablar de los pobres desde otras esferas. Es fácil decir que es bandida, que no quiere trabajar, que es vaga, que es drogadicta. Hay que estar ahí y escuchar a la gente...

- Justamente los bañados son los más buscados por los políticos porque buscan capturar el voto seguro...

- En el Bañado Tacumbú ya se sabe quiénes vienen. En la conciencia electoral política están preparados. Eso no quiere decir que nosotros les decimos a quién votar y a quién no, pero le puedo asegurar que la gente es mucho más consciente.