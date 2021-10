Desde hoy sube el precio del gas y en la semana, de otros combustibles

El precio del crudo y todos sus productos derivados se viene incrementando en la medida en que las economías mundiales se van reactivando, de acuerdo con las explicaciones. Paraguay, como país importador de combustibles fósiles, que componen la mayor parte de su matriz energética, es tomador de dichas cotizaciones internacionales. El consumo final de energía en nuestro país se distribuye de la siguiente manera, según datos de Minas y Energías del Ministerio de Obras Públicas: 42% biomasa, 39% combustibles derivados del petróleo y 19% hidroenergía.

Pero la mayor demanda a nivel global no es el único motivo, según explicó ayer a nuestro diario el economista Alfredo Pereira, de MF Economía/Inversiones. “En gran parte, la reactivación de la demanda es uno de los (factores) que ejerce presión, pero en cierta manera es desbalanceada, porque no ocurre con la misma intensidad en todas las partes. También porque en cierta manera la pandemia rompió la dinámica de la cadena de producción y suministros que tenía un ritmo”, explicó.

Aparente colusión de los países productores

Añadió que las decisiones de la “OPEP+” también influye. Son las siglas de la “Organización de Países Exportadores de Petróleo” a la que se sumó Rusia y otros aliados, como Catar. “Básicamente ellos se reunen una vez al mes y una vez al mes fijan la cantidad de producción, la cantidad de barriles que va a ser producido el mes siguiente y obviamente es una manera indirecta de determinar el precio”, indicó.

Amplió que si los países citados produjeran más, porque tienen mayor capacidad, no les convendría porque la mayor oferta haría que caigan los precios. “Hay indicios de que ellos podrían aumentar su producción pero no lo hacen. La teoría que hay detrás es que ellos quieren recuperar la plata que perdieron el año pasado. Y obviamente la excusa que ellos dicen es que no es cierta todavía la recuperación de la demanda, que hay olas, hay variantes del virus, los gobiernos hacen cuarentenas estrictas, medidas restrictivas, etc., y entonces, como que la producción tiene que ir acompañada de la demanda sostenible”, agregó.

De esta manera, esa producción decidida mes a mes hace también que los precios estén muy altos en el rubro. Adicionalmente, en nuestro país un factor muy importante es la bajante del río, acotó el especialista. “El combustible es en gran medida importado, la hidrovía es el componente que mayor peso tiene en las importaciones desde ese medio de transporte y la capacidad se redujo de manera importante. En vez de traer de una vez las cargas están haciendo dos o tres viajes y eso implica un costo logístico y un costo de flete que también terminan incidiendo en los combustibles”, resaltó.

Gas se encarece por cuarta vez en el año

La Cámara Paraguaya de las Fraccionadoras de Gas reafirmó que desde hoy comenzará a aumentará el precio del gas para el comprador final, tanto el de uso doméstico como el vehicular.

Pedro Balotta, presidente de la agrupación, dijo el pasado viernes a ABC que el encarecimiento estará en unos G. 1.200 por kilo y 6.00 por litro.

Expresó que el 90% del gas que se consume en Paraguay -entre 8 y 9 millones de kilos al mes- es importado desde Bolivia. “Si traemos de Argentina, el gas nos saldrá más caro porque ellos también importan de Bolivia”, dijo.

Este sería ya el cuarto reajuste que se ejecuta en el rubro en lo que va del año. En abril pasado, el gas doméstico se había encarecido en G. 600 y en G. 300 el vehicular, mientras que en julio el incremento fue de G. 800 y G. 400, respectivamente. Luego, el 14 de setiembre, subieron G. 600 el kilo y G. 300 el litro.

Combustibles registran similar escalada

Los demás combustibles que se consumen en nuestro país, como las naftas y los tipos de gasoil, también registran similar escalada de cotización. En este sector, el encarecimiento en lo que va del año ya llegó a G. 1.200 por litro en total y según estimaciones de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), la actual suba será de entre G. 500 y G. 600 por litro.

Ayer, Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), dijo a ABC que en su empresa, el encarecimiento será de G. 500 desde esta semana, pero no precisó el día concreto.

Apesa propuso días pasados que temporalmente se reduzca el impuesto selectivo al consumo para este sector, de modo a contener esta escalada de precios. Pero la propuesta no tuvo respuesta favorable de Tributación, según se informó.