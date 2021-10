Camarista, hasta ahora, con el mayor puntaje en las audiencias públicas para la Corte

Rodrigo Alejandro Escobar Espínola, el camarista quien fue el primero en exponer en la jornada de este jueves, reconoció en la audiencia pública que la percepción que tiene la ciudadanía sobre la gestión del Poder Judicial no es la mejor. Indicó que no se hacen públicas las labores de los magistrados, de los funcionarios judiciales y de todas las partes vivas del Poder Judicial, por eso no se logra la transparencia de las actuaciones.

Indicó que la predecibilidad de los fallos es una de las formas de combatir la corrupción. Sobre la mora judicial, el camarista dijo que no es atribuible a una sola de las partes, sino que es un problema compartido entre las personas que participan del proceso. También atribuyó al abuso de los recursos dilatorios y que los usuarios de justicia se olvidan de la mediación, del debido proceso, porque los litigantes buscan más la confrontación jurídica antes que llegar a la paz social.

Como solución a este problema, el magistrado propuso la implementación de estadísticas para conocer la realidad de los despachos para buscar las soluciones a la problemática del desempeño de los jueces. De igual manera, indicó que desde las universidades se deberían enseñar más materias para conciliar los litigios.

Acerca de la falta de recursos presupuestarios en el Poder Judicial, Escobar Espínola dijo que a partir del 2010 se tiene la herramienta de la reprogramación para obtener los medios financieros que se requieran. Asimismo, dijo que el Poder Judicial debe administrar totalmente sus recursos propios provenientes de las tasas judiciales, y no enviarlos a otras instituciones.

Acerca de la carrera judicial dijo estar de acuerdo, no solo para los magistrados, sino también para que los funcionarios puedan ascender y en caso de ser designados jueces, para que estos se desempeñen con capacidad e idoneidad, por medio de la capacitación permanente.

Escobar Espínola, asimismo, dijo que una de las maneras de que el Poder Judicial llegue a la gente es potenciando los Juzgados de Paz.

Sobre la huelga judicial dijo que es un derecho de los funcionarios, pero no debe afectar los servicios esenciales que presta el Poder Judicial.

Denuncias

El camarista Rodrigo Alejandro Escobar Espínola recibió varias denuncias en la audiencia pública. Una de ellas guarda relación con una prescripción de un caso de homicidio doloso. Escobar Espínola explicó que siendo camarista de Paraguarí, en el 2010, su Sala recibió la causa cuando ya había prescripto.

En este mismo año, se leyó otra denuncia que al camarista le acusaron de haber producido documentos falsos para nombrar a funcionarios en Paraguarí. El magistrado indicó que la desconoce porque no llegó la denuncia a la Corte.

También indicaron que Escobar Espínola fue denunciado por el Colegio de Abogados del Paraguay por cobro indebido de honorarios, a lo que el magistrado explicó que tampoco nunca fue notificado de esta denuncia.

Finalmente, leyeron una denuncia por maltrato contra un funcionario de su tribunal. Escobar Espínola explicó que el altercado con este funcionario fue porque el mismo se negaba a trabajar alegando que era un “cupo político”. Actualmente este funcionario, al que calificó de violento, se recibió de abogado, ejerce la profesión de forma particular y se dedica a recusar en todas las causas, manifestó.

El camarista Víctor Alfonso Fretes Ferreira, el quinto candidato de las jornadas de audiencias públicas, basó su exposición en la autarquía presupuestaria del Poder Judicial. Dijo que en caso de ser designado ministro de la Corte, iniciará los trámites necesarios para que el Poder Judicial obtenga, mínimamente, el 3% del Presupuesto General de la Nación, situación que hasta ahora no se cumple. Agregó que esta autarquía presupuestaria es una de las garantías de la independencia judicial.

Fretes Ferreira también dijo que se debe modificar la ley para que los delitos que sean cometidos en flagrancia tengan un proceso abreviado para dictar los fallos y dar así respuestas a la ciudadanía.

El camarista, de igual manera, manifestó que el pueblo y la comunidad en general deben tener allanado el camino para acceder a la justicia, sobre todo a través de los facilitadores judiciales y los Juzgados de Paz.

Sobre la corrupción e impunidad dijo que una manera de combatir estos flagelos es trabajar juntos con los gremios de abogados y organizaciones civiles para conocer la realidad de las causas, así como con los usuarios de justicia en general, se deben disponer de mecanismos efectivos para un mejor servicio y se debe tener una política de puertas abiertas en la gestión jurisdiccional.

Acerca del Observatorio judicial de causas penales, dijo que es un instrumento de publicidad para casos emblemáticos y que también se debe potenciar con información certera e instantánea para que la ciudadanía ejerza el control de los mismos.

La disparidad de criterios de los juzgados es otro vicio que se debe combatir. Los ministros de la Corte deben hacer reuniones con los magistrados integrantes de sus circunscripciones para unificar los criterios, indicó.

La valentía es un atributo que debe tener el ministro de la Corte que sea designado de la terna. No le debe temblar el pulso para decidir en causas importantes, refirió el camarista.

Acerca de la cuestionada Oficina de Admisibilidad, ubicada en la Sala Constitucional de la Corte, dijo que un solo funcionario no debería estar encargado de decidir qué acciones de inconstitucionalidad son las que deben ser admitidas en la Corte.

De la huelga judicial indicó que es un derecho que tiene el trabajador, que es una forma de protestar, pero que os juzgados no pueden dejar de trabajar. La medida de fuerza debe tener sus limitaciones dijo.

Fretes Ferreira asimismo dijo que se deben mantener las reuniones con los gremios de abogados, porque los mismos representan a los usuarios de justicia y son quienes denuncian los problemas del sistema de justicia. Agregó que los abogados no deberían ser denominados “auxiliares de justicia”, sino “operadores de justicia”, para estar en igual de condición con los magistrados.

Denuncias

El camarista Víctor Alfonso Fretes Ferreira recibió 5 denuncias en las audiencias públicas. La primera de ellas tiene relación con un supuesto desvío de G. 182 millones cuando cumplía funciones en la Gobernación de Alto Paraguay, sobre la cual dijo que no tiene antecedentes.

En el 2005, la Contraloría había detectado el cobro de doble salario, pero la misma Contraloría concluyó que se trataba de una falta administrativa. Sin embargo, la Cámara de Diputados envió los antecedentes a la Fiscalía de Delitos Económicos, y posteriormente, la entonces fiscala Alba Delvalle solicitó la desestimación de la investigación, que fue confirmado por el juez Pedro Mayor Martínez, explicó.

Otra denuncia tenía que ver con que el camarista no acudía todos los días a su despacho. Fretes Ferreira explicó que es asmático e hipertenso, pero que aún así va a su oficina para realizar los sorteos que son televisados.

Sobre una denuncia de mora judicial, dijo que se trató de un proceso judicial cuyos litigantes habían trabado en exceso el caso.

Finalmente le cuestionaron su falta de independencia del poder político por haber incentivado la conformación de una coordinadora de funcionarios liberales. El camarista explicó que sí apoyó la conformación de una asociación de funcionarios del departamento de Cordillera.

Finalmente, en la jornada del jueves, expuso la camarista en lo penal María Teresa González de Daniel, quien indicó que los valores que debe tener un ministro de la Corte son indudablemente el de idoneidad y notable honorabilidad.

Sobre la mora judicial, dijo que una acordada de la Corte, sobre protocolo de actuación para elevación de causas a juicios orales y agendación inmediata de casos, evitó que una gran cantidad de causas se extingan.

Acerca de los presos sin condenas, indicó que hay gran cantidad de procesados para quienes se deben aplicar salidas alternativas. Para subsanar este inconveniente, recordó que incluso se realizaron audiencias preliminares y juicios en las penitenciarías.

De la huelga judicial dijo que es un derecho constitucional que tienen los funcionarios, pero se debe imponer límites para que no genere pérdidas para abogados y usuarios de justicia. Se deben agotar las negociaciones para evitar la medida de fuerza. La legitimación activa es lo que se puede cuestionar porque la huelga afecta al Poder Judicial, pero la misma se realiza en protesta contra la decisión del Congreso Nacional de no aumentar el presupuesto, refirió.

Con los gremios de abogados se debe instalar una mesa de diálogo permanente para que la justicia solidaria llegue a más personas a través de estos auxiliares.

Sobre las demoras en expedición de certificados en el Registro Público, indicó que la Corte debe ocuparse de esta deficiencia, y si hay renuencia para cumplir las órdenes judiciales de inscripción de documentos se debe elevar un informe por el desacato, refirió.

Denuncias

La camarista María Teresa González de Daniel fue, hasta ahora, la que recibió más denuncias en su contra, en las audiencias públicas. Fueron 10 en total.

La primera de ellas es porque supuestamente utilizó vehículos del Poder Judicial para realizar tareas particulares y por ausentarse de su despacho. La camarista indicó que esta denuncia es falsa, y que inclusive utiliza su propio vehículo. También dijo que las veces que se ausenta de su despacho es para cumplir funciones como presidenta de la Circunscripción de Central.

También le acusaron que rechaza “in limine” las apelaciones cuando se trata de casos de violencia familiar y abuso sexual en niños. La camarista dijo que pudo haber rechazado “in limine” algunos casos, pero que habrá sido porque el escrito forense no reunía los requisitos exigidos en la ley.

Promete cargos a funcionarios en caso de ser designada ministra de la Corte. Fue otra de las denuncias contra la camarista, a lo que respondió que no puede prometer algo al que no accedió. Agregó que actualmente, se debe concursar para acceder a los cargos judiciales.

Nombró a su hijo como actuario. Dijo que desde el 2015 su hijo es funcionario no indispensable del Poder Judicial, es actuario, se recibió además de abogado, escribano, tiene una maestría en el exterior, y es un funcionario de menor rango, explicó la camarista.

Utilizó dinero del Poder Judicial para construir gruta para una imagen. González de Daniel aseguró que jamás utilizó dinero del Poder Judicial para dicha construcción en el juzgado de San Lorenzo.

Hace cambiar votos a sus colegas. La sola denuncia desmerita la intelectualidad de sus colegas de la Cámara de Apelaciones. Es un insulto a mis colegas porque cada uno de ellos tiene una postura y decisión propia, indicó.

No permite ascensos y maltrata a funcionarios. González de Daniel manifestó que los ascensos son una potestad de la Corte Suprema de Justicia, y sobre el maltrato negó dicha situación.

Condena de antemano en los casos de violencia familiar, abuso sexual en niños. La camarista explicó que analiza la situación de cada caso para resolver y emitir su voto.

No asiste a la jornada Justicia en tu barrio. La camarista desmintió que fue una sola vez a esta jornada y que fue para posar para la foto. Aseguró que no falta a una sola de las reuniones que se realizan.

Las puntuaciones

En las tres jornadas de audiencias públicas, hasta ahora la camarista María Teresa González de Daniel, es la que mejor puntuación obtuvo. El puntaje máximo es de 20.

Rodrigo Alejandro Escobar Espínola obtuvo 14,87 puntos, Víctor Alfonso Fretes Ferreira 15,12 y María Teresa González de Daniel 18,25 puntos.

Tras ser examinado en las audiencias públicas Martín Ávalos Valdez recibió 14,3 puntos, Dionicio Ariel Biedma Barrios 9, 3, Jorge Enrique Bogarín González 17,37 puntos, José Agustín Delmás Aguiar 15,71 puntos.

Tribunal de Honor

Integran el Tribunal de Honor que examina a los postulantes los juristas Luis Fernando Sosa Centurión y los exministros de Corte Alicia Pucheta, Miryam Josefina Peña y Luis Lezcano Claude.

Audiencias públicas continúan el martes

El martes 19 de octubre expondrán los postulantes Esteban Armando Kriskovich de Vargas, Domingo Guzmán Martínez Duarte y Alma María Méndez de Buongermini. Las audiencias públicas se realizan en el Salón Auditorio Serafina Dávalos, del Palacio de Justicia, de la capital.

Los postulantes

Son 18 los candidatos que pretenden integrar la terna para la Corte Suprema de Justicia, ante la vacancia producida por el fallecimiento de la ministra Gladys Bareiro de Módica (74), ocurrido el pasado 16 de agosto.

Siguen en carrera: José Agustín Delmás Aguiar, Rubén Darío Romero Toledo, Domingo Guzmán Duarte, Linneo Augusto Ynsfrán Saldívar, Juan Manuel Sosa Ortega, Gustavo Adolfo Ocampos González, Víctor Ríos Ojeda, Rodrigo Alejandro Escobar Espínola, Alejandro Martín Ávalos Valdez, María Teresa González de Daniel, Dionicio Ariel Biedma Barrios, Víctor Alfonso Fretes Ferreira, Alma María Méndez de Buongermini, María Teresa Segovia Azucas, Juan Carlos Paredes Bordón, Gustavo Abrahán Auadre Canela, Jorge Enrique Bogarín González y Esteban Armando Kriskovich de Vargas.

Renunciaron por motivos particulares la abogada Gilda de Fátima Burgstaller y el camarista Cristóbal Ramón Sánchez Díaz.