Se desplomó techo de escenario en el Colegio Ysaty

El viento provocó que volara parte del techo de policarbonato del que estaba compuesto el escenario del Colegio Ysaty entre anoche y esta mañana.

Así, los estudiantes, que acaban de volver apenas a las clases presenciales después de un año y medio de pandemia, se quedaron sin el techo del escenario que frecuentemente necesitan para realizar sus actos culturales y sus entregas de títulos.

Amada Apuril, directora del Ysaty, contó que este escenario lo tienen desde el año 2015 y que ahora informará al Ministerio de Educación sobre esta situación.

Aulas tienen enormes goteras

Por otro lado, la directora recordó que en el MEC saben que en esta institución educativa tienen el 90% del techado con goteras; sin embargo, todavía no les realizan las reparaciones correspondientes.

“Las veces que llueve tenemos ese inconveniente. En la anterior administración del MEC me arreglaron un pabellón de 37 metros de largo por 12 metros de ancho. Para las restantes aulas, el ministro saliente me había dicho que había dinero y que repararían de a poco, pero el señor Juan Manuel Brunetti me dijo que no había dinero”, lamentó.

Comentó que con el primer desembolso que recibieron por el concepto de gratuidad, además de la ayuda de los padres, lograron reparar un pabellón más, “pero es un parche, porque con el dinero que teníamos no podíamos hacer mucho”, señaló la directora.

Asegura que no perderán clases

Actualmente, el 90% de los 1.000 alumnos que integran el plantel del Colegio Ysaty retornaron a las clases presenciales, pero con cada lluvia pasan penurias porque hay enormes goteras en todos los salones.

Pese a esta incomodidad, la directora aseguró que sus estudiantes no perderán clases y se acomodarán como sea, esquivando las goteras.

“Clases ya no podemos perder. No es cierto que estuvimos sin trabajar un año y medio; al contrario, se trabajó 24/7 y nos estresamos a través de la virtualidad. Que se haya dicho eso nos molesta y nos ofende, hasta ahora no se rectifica el ministro”, criticó la profesora Amada Apuril.

A favor de la huelga

Con respecto a la huelga docente para exigir el aumento salarial del 16%, afirmó que su plantel docente fue a huelga un día completo y ella lo acompañó, pero actualmente ya acuden a las manifestaciones de manera escalonada. Al terminar sus horas cátedra se van a la plaza.

“Apoyamos el reclamo salarial. Yo también voy a acompañarlos en mis horas de receso y de almuerzo”, aseguró la directora.

Al consultársele su opinión con respeto al aumento para el gremio, y a la postura de algunos docentes que sí aceptaron el 11%, Amada Apuril afirmó que “la ley se promulgó en el 2001 y son 20 años de incumplimiento. ¿Vamos a estar de acuerdo otra vez con el incumplimiento cuando la ley está para ser cumplida y no discutida?”, planteó la directora.

Criticó el hecho de que haya dinero para subsidio a partidos políticos, Fonacide a gobernaciones o municipios. “Hay una mala administración del dinero público; de algún lado tienen que salir los recursos, se debe redireccionar como corresponde”, remarcó Apuril.