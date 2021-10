Petropar apura adjudicación para la “fiscalización” de criticada inversión

La petrolera estatal todavía no recibió las ofertas para la construcción del cuestionado molino de Troche, donde pretende invertir más de US$ 25 millones, pero ya está apurando la adjudicación de la fiscalización de las obras a la empresa Tecnicat SRL, por G. 3.200 millones. Esta firma fue la única oferente de la licitación, cuya apertura de ofertas se realizó con total sigilo esta semana.

De acuerdo con los datos, Petropar está a punto de entregarle a Tecnicat SRL la “fiscalización y control de obras” de la línea de molienda, violando la ley 2051 de Contrataciones Públicas, porque la consultora, representada por el ingeniero Luis Salazar Santos, es la misma firma que elaboró el proyecto ejecutivo (diseño) de este criticado plan e incluso preparó el pliego y el precio de referencia del llamado en curso.

Según la normativa vigente, una firma que elaboró el proyecto de una obra pública, no puede participar en supervisión o fiscalización de la misma. “Una empresa que realizó el proyecto no puede fiscalizar esa misma obra, porque eso no permite la ley 2051. La empresa al hacer el diseño ya tiene ventajas ante otros posibles oferentes que pudieron participar en la fiscalización y, además, ¿cómo va a cuestionar si algo está mal en el proyecto que hizo? Esto no puede ser porque si le adjudican será juez y parte. Pero sin tener en cuenta estas cuestiones, la ley no lo permite”, manifestó ayer a este diario el presidente de la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC), Julio Mendoza.

Llamativamente, solo Tecnicat SRL se presentó en esta licitación, por lo que de nuevo se sospecha que el llamado estaría direccionado. En este sentido, Mendoza señaló que no le extrañaría que se trate de una convocatoria digitada, ya que en el gremio ni se enteraron de la licitación.

Ley no permite que firma participe de la licitación

A su turno, el titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, señaló que las empresas que hicieron proyectos para una obra del Estado o empresas públicas, no pueden fiscalizar la ejecución, porque esto la ley no permite. En este caso, Seitz señaló que realizarán un análisis del caso particular de Petropar.

Agregó que el artículo 40 de la normativa, donde se desglosan las prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o contratar con el Estado, señala claramente en su inciso “h” que no pueden ofertar “las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuestos o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar”.

Para Petropar todo está bien

Por su parte, el director de la Unidad de Contrataciones (UOC) de Petropar, Rodrigo Irala, no quiso emitir una opinión sobre lo establecido en el artículo 40 de la ley de Contrataciones Públicas y pidió que el tema se consulte en la DNCP.

Respecto a los indicios de direccionamiento de la fiscalización señaló: “Mi análisis es normativo y legal. El proceso fue licitado, difundido en el portal, publicado en medio de prensa, hubo plazos de consultas, plazos de protesta, todo se cumplió a cabalidad”, expresó.

El funcionario agregó que “normativamente hablando el proceso tiene etapa de consultas al pliego y etapa de protesta al pliego” donde “no se tuvo impugnación” y que “por eso difícilmente se podría considerar que atenta contra la libre competencia”, manifestó.

Tecnicat SRL pidió precio a Engineering

En conferencia de prensa que se realizó hace algunas semanas, el titular de Petropar, Denis Lichi, culpó a la consultora Tecnicat SRL por la solicitud de presupuesto que realizaron a la firma Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, justamente para el montaje y puesta en marcha de la nueva línea de molienda de caña de azúcar en la planta alcoholera de Troche.

En la ocasión, Lichi señaló que esta consultora fue contratada por la petrolera del Estado para “preparar” toda la licitación de la nueva línea de molienda para la planta de Mauricio José Troche y que fue esta empresa la que solicitó a la “superproveedora” para que realice un presupuesto a este proyecto, que se utilizó como precio de referencia de la licitación, cuya apertura de ofertas se realizará el 21 de octubre próximo.

En este caso, Petropar revalidó todo lo realizado por Tecnicat SRL, pese a que en la estatal saben que Engineering tiene antecedentes de incumplimientos en sus contratos con la petrolera del estado en el pasado y también presentó datos falsos respecto a algunos productos que vendió a la estatal en su momento, según documentos oficiales de la DNCP, que sancionó a la compañía por estas irregularidades.

Lichi y Tecnicat SRL hicieron la “vista gorda” a este precedente de Engineering y utilizó su cotización para el precio de referencia de la licitación, en promedio con otra estimación que pidieron a otra firma, por lo que se sospecha que la convocatoria se preparó de nuevo para esta empresa, hoy inhabilitada para contratar con el Estado durante 12 meses.

Empero, la “superproveedora” ya tiene a su disposición a la firma Barrail Hermanos, de la que ahora forman partes sus accionistas, con la intención de seguir facturando con el Estado y podría presentarse en la convocatoria de Petropar.