Preocupa cambio de postura de la Corte sobre prescripción

Acuña afirmó en Expediente Abierto, que se emitió anoche por ABC TV, que sorprendió al Ministerio Público la prescripción declarada en el caso “coquitos de oro”, con los votos de la ministra Carolina Llanes y la camarista del fuero del menor Gloria Benítez.

“Estamos preocupados por este cambio de postura de la Corte”, manifestó la fiscala al hacer referencia al sobreseimiento del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares y Alfredo Guachiré. Ambos fueron condenados en juicio oral a 5 años de cárcel y a 3 años 9 meses de prisión, respectivamente.

Acuña explicó que el caso se presentaron numerosos incidentes que hicieron interminable el proceso y que a consecuencia de eso, los acusados incluso fueron sancionados por el ejercicio abusivo del derecho. Además de eso, contó que el expediente estuvo dos años en la Corte para resolver una inconstitucionalidad que se presentó.

“El Ministerio Público no tiene ninguna responsabilidad. Algunos dicen que porque la fiscalía no urgió, pero eso no es nuestra responsabilidad, el Poder Judicial lo tiene que hacer”, apuntó la representante de la sociedad.

Para Acuña, es indudable que existieron “circunstancias objetivamente insuperables” que evitaron el normal avance del proceso. “Así como dijo la Cámara de Apelaciones, que confirmó la condena, no se puede premiar a los acusados con la prescripción si ellos mismos provocaron la demora”, acotó.

Califica de cobardes a jueces

El abogado Ernesto Yampey, uno de los que ejerció la defensa del exministro de Emergencia Nacional Camilo Soares durante el proceso por la causa conocida como “coquitos de oro”, celebró que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haya aplicado correctamente la ley al decretar la prescripción de causa.

Agregó que en muchos casos la máxima instancia judicial “acompaña la cobardía e inoperancia de los jueces de primera instancia” y rechaza la prescripción, pese a que se haya cumplido el doble del tiempo de la sanción que establece el hecho punible investigado, como indica el inciso 2° del artículo 104 del Código Penal.

Yampey consideró en ese sentido que en Paraguay estamos ante un caos jurídico, teniendo en cuenta que una parte de los ministros ya sentó postura en contra de la prescripción de las causas, mientras que hay otro sector que tiene un criterio favorable a la prescripción. “Hoy no tenemos seguridad jurídica para nada, por eso los jueces de sentencia en muchos casos no saben qué hacer porque tienen temor a ser sancionados. En este caso de la Secretaría de Emergencia Nacional hubo cobardía por la presión mediática, estos jueces no son jueces son gente que tramitan expediente”, enfatizó el letrado anoche en el programa “Expediente Abierto”, emitido de 19:00 a 20:00 horas.

Para no seguir con esta situación de inseguridad jurídica Yampey propone la creación de una oficina de unificación de criterios, tanto entre los juzgados de sentencia como en los tribunales de apelación y las propias salas de la Corte Suprema de Justicia.