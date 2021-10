En plena pandemia, Defensoría del Pueblo recaudó millones de objetores de conciencia

Entre febrero del 2020 y julio de 2021, una comitiva de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a cargo del abogado Miguel Godoy, realizaron por lo menos tres viajes a colonias de San Pedro, Boquerón y Caaguazú en busca de objetores de conciencia.

Llamativamente, antes que optar por el servicio sustitutivo o alegar un servicio social u otras posibilidades, la mayoría de quienes realizaron los trámites prefirió pagar la “contribución” establecida por el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio (SMO), equivalente a cinco jornales mínimos, o sea, un monto que el año pasado era de G. 439.680 cada uno, y este año pasó a ser de G. 440.255.

Según los informes de viáticos de la Defensoría del Pueblo, cada comitiva estuvo integrada por nueve funcionarios, mayormente los mismos, que en cada viaje llevaron un viático de entre G. 759.060 y G. 1.771.140.

Entre el 11 y el 13 de marzo de 2020, por ejemplo, la comitiva estuvo en las colonias Sommerfeld y Bergthal. En la primera, de 120 jóvenes que se presentaron, “han decidido en su totalidad acogerse al pago de la contribución de los 5 jornales”, señala el informe de los funcionarios. En Bergthal, las 104 personas atendidas decidieron lo mismo: pagar.

Así también ocurrió este año, en julio de 2021, uno de los meses con las cifras más altas de casos de covid-19. Los jóvenes que se presentaron en las localidades de Río Verde, Manitoba, Santa Clara, todos decidieron pagar. En Loma Plata, de 46 asistidos, 40 pagaron y 6 eligieron realizar un servicio sustitutivo.

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, dijo ayer que estos recorridos fueron realizados por expreso pedido de la Asociación de Colonias Menonitas del Paraguay y es por eso que solo se realizaron en esas zonas y no en todo el país.

No se sabe cuánto se recauda por mes

Godoy dijo que no se puede saber cuánto recauda por mes la institución en concepto de “contribución” porque los fondos entran “en bruto” al presupuesto de la Defensoría. Afirmó que no todos los jóvenes pagaron contribuciones y que hay unos 30.000 jóvenes que se registraron para realizar servicios sustitutivos que no pudieron realizarse debido a la pandemia.

Según el Ministerio de Hacienda, entre enero de 2020 y agosto de 2021, la Defensoría recaudó G. 1.783.588.112 como contribución. Empero, la Defensoría reporta que 3.757 son las personas que pagaron entre 2019 y setiembre pasado. Los montos depositados no coinciden con esta cantidad.

El abogado Miguel Godoy está ternando nuevamente para permanecer en el cargo de defensor del Pueblo. El Senado debería estudiar la terna la semana próxima.