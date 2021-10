Proveedor de Nenecho embolsó más de G. 26.991 millones en diez años

Cova, de Juan Rodríguez (44 años), consiguió posicionarse como un importante proveedor del Estado a partir de su primer contrato en el año 2011. Es así que en diez años consiguió facturar más de G. 26.991 millones por la provisión desde toallitas higiénicas hasta cubiertas, pese a que, según los registros de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), su rubro principal es la venta al por mayor de materiales de construcción.

Llamativamente, Rodríguez incursionó en el multirrubro mientras figura en las planillas del Instituto de Previsión Social (IPS) como empleado de Ferretería Internacional SA (César Raúl Coelho de Souza y Adalberto Monges Rodríguez), con un salario básico de G. 2.192.839.

De acuerdo con los datos obtenidos de la página web de la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), Cova logró 361 contratos con diferentes instituciones públicas. Se destacan el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de la Mujer y la Municipalidad de Asunción.

Los acuerdos por distintos montos sobrepasan G. 26.991 millones, de los cuales G. 4.264 millones corresponden a la comuna asuncena, durante las gestiones de los colorados Arnaldo Samaniego, Óscar “Nenecho” Rodríguez, Omar Pico Insfrán y César Ojeda. También hay de la época de Mario Ferreiro (PRF). Cova, según los registros, proveyó de todo a la comuna asuncena. Figuran equipamientos para plazas, mamparas, pinturas, repuestos, banners y, lo último, los potentes detergentes de origen francés ALKA DDS, toallitas desinfectantes SEPTALKAN y kits de alimentos.

Las últimas compras estuvieron a cargo de “Nenecho” Rodríguez y fueron en el año 2020 con los fondos de emergencia del covid-19.

La rendición de cuentas parcial sobre el uso de G. 16.000 millones reveló que la Municipalidad de Asunción compró de Cova todos estos productos. Sin embargo, durante una visita in situ, el 8 de octubre pasado por un equipo de ABC al local ubicado sobre Avelino Martínez casi Rafael Barreto (San Lorenzo), no se observaron expuestos para la venta alimentos ni los afamados detergentes ni pañales, etc. Solo había artículos de ferretería.