Funcionarios municipales de Carapeguá exigen el pago de sus haberes atrasados

Los funcionarios administrativos, como también los responsables de aseo urbano, Policía Municipal de Tránsito y jornaleros se declararon en manifestación, y piden cobrar sus salarios. Desde la fecha decidieron realizar en algunos sectores el paro escalonado de sus actividades, explicó Mariano Portillo, uno de los funcionarios.

Portillo refirió que los trabajadores ya tuvieron mucha paciencia, están conscientes de que prácticamente no hay ingreso, pero lo que indignó a la mayoría es que existen privilegiados.

Explicó que cuando el intendente Amarilla asumió el cargo trajo a 4 funcionarios, que ingresaron en reemplazo de similar cantidad de operarios, que estaban trabajando en la época de Cañete, pero que pidieron permiso sin goce de sueldo.

Dichos rubros están siendo utilizados ahora por los nuevos funcionarios y antes que pagar a los que tienen más de 5 quincenas atrasadas, que son cerca de tres meses, están priorizando a sus allegados políticos; situación que causó indignación y decidieron parar sus actividades.

Lo más preocupante es el caso de los compañeros jornaleros, ya no pueden esperar, ellos tienen familias que alimentar, ganan G. 50.000 por día y es injusto que habiendo trabajadores en esa situación, nadie está haciendo nada por regularizar la situación, manifestó Portillo.

La municipalidad está en quiebra

La Municipalidad está sin recursos, se heredó una deuda de más de G. 2000 millones que el intendente reelecto al cargo, Luciano Cañete (Añetete), había dejado con deuda a proveedores, al Ministerio de Hacienda, Gobernación de Paraguarí, juegos de azar, concejales municipales, profesores de danzas y funcionarios de diferentes sectores, explicó el intendente Amarilla.

No descarta que esta manifestación sea secuela del cuestionamiento que hacía desde la Junta Municipal a la gestión de Cañete y también es producto de la interna que al parecer no fue subsanada del todo.

Aclaró que hoy va a ver de acuerdo a los ingresos para pagar algo a los que están más atrasados. Con respecto a los supuestos privilegiados, dijo que el rubro que dejaron los funcionarios con permiso, estaba disponible y de eso se estaba pagando a los nuevos que ingresaron.

Manifestó que existe una superpoblación de funcionarios municipales y que si disponía de recursos iba a comenzar a recortar, dejando sin efecto los contratos y pagándoles las indemnizaciones correspondientes, porque no hay ingresos y la deuda sigue aumentando.

Los trabajadores manifestaron que no van a levantar la manifestación y que mañana van a continuar porque el ejecutivo comunal no cumplió con lo pactado, de pagar a los trabajadores todos los días hasta que se regularice la situación.

Sin transferencias ni créditos

El intendente explicó que este año la Municipalidad local no recibió del primer ni segundo cuatrimestre ningún desembolso de los recursos de royalties ni Fonacide, por falta de pago en concepto de Impuesto Inmobiliario al Ministerio de Hacienda y Gobernación de Paraguarí, cuyo monto supera los G. 380 millones.

Dijo que no se puede ni siquiera realizar transferencia de caja en caja porque no se dispone de dicho recurso, el Ministerio de Hacienda no transfirió más de G. 3000 millones de los recursos de Fonacide y royalties que tenía que recibir la municipalidad y por deudas acumuladas por Cañete la municipalidad está quebrada, sin solvencia económica.

Comentó que la situación empeoró porqué pese a que la Junta Municipal autorizó la semana pasada al ejecutivo municipal realizar un préstamo de G. 600 millones, ningún banco quiere otorgar el préstamo.

Aclaró que la ley exige que la deuda debe ser saldada dentro del ejercicio fiscal vigente de cada presupuesto municipal que fenece en febrero del próximo año. También iban a poner como garantía un terreno ubicado en la cercanía del vertedero municipal, pero como los bienes públicos son inembargables, tampoco les sirvió, no aceptan como garantía los entes bancarios.

Ahora solo queda administrar lo que entra y eso ir pagando a 8 o 10 operarios por día.