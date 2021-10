Conductores de plataformas se movilizaron contra alza de combustible

Más de 100 transportistas fueron en caravana por las calles repudiando el aumento del combustible y concienciando a la ciudadanía de la situación. A la par entregaron volantes para invitar a unirse a la causa para los próximos llamados que realizarán.

Los drives piden que el Gobierno analice bajar el costo del combustible y a su vez solicitan que se reduzca el impuesto selectivo, que al subir repercute en el aumento del hidrocarburo.

Desde la asociación manifestaron que la movilización es a favor de toda la ciudadanía, ya que al lograr reducir los aumentos que se han dado en los últimos meses se conseguirá reducir el incremento de los demás productos como los artículos de la canasta familiar.

Además, manifestaron que la medida tomada por las autoridades ha perjudicado al negocio y la economía de todos los trabajadores.

Por eso que con bocinazos y gritos marcharon lentamente por la Avda. Fernando de la Mora hasta la zona Coca Cola y al paso se adhirieron los ciudadanos que transitaban en la ruta en apoyo a la protesta que estaban haciendo.

Raúl Rojas, presidente de la nucleación de conductores dijo que si el Gobierno no para el aumento desmedido llegarán al extremo de colocarse en la entrada de Petropar para impedir el ingreso y salida de los camiones pesados que se encargan de transportar los hidrocarburos. “Nosotros vamos a continuar con la manifestación pacífica y concienciación a la ciudadanía entregando volantes. Vamos a ir lentamente tomando las medidas de a poco, pero si el Gobierno no cede con nuestro pedido, vamos a ir donde corresponde, iremos hasta Petropar y de ahí no vamos a salir hasta que no consigamos nuestro propósito (sic)”, manifestó.

Por su parte, Rossana Cardozo, vicepresidenta de la asociación de conductores, dijo que a lo largo de este año sufrieron cuatro subidas. “Esto nos afecta a todos, no solamente a los conductores de plataforma, sino a la ciudadanía en general porque detrás de la suba de los precios del combustible viene la suba de la canasta familiar. Nuestra lucha va más allá del trabajo mismo (sic)”, dijo.

“Nosotros no queremos que esta lucha sea solo de la ganancia de la plataforma. Nosotros apuntamos a una lucha de la ciudadanía contra la suba la suba del combustible”, agregó.

Sobre lo mencionado por Cardozo, mencionó que hoy tendrán una reunión donde se tomarán nuevas medidas que se llevarán adelante en la próxima semana para continuar con el pedido de parar la suba de los precios e incluso reducirlos.

El viernes de la semana pasada habían realizado la última movilización. En la ocasión tuvieron la participación de 115 vehículos. Además, contaron con el apoyo de la Policía que acompañó la manifestación para mantener el orden del tránsito.