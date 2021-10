Nuevo emplazamiento para entrega de niño

El magistrado tomó dicha determinación luego de que un Tribunal de Apelación confirmara su intervención en la causa, en la que había sido recusado por el padre de la criatura.

La familia de la madre sostiene que el niño está manipulado, en lo que consideran un caso de alienación parental.

Lea más: Manifestación a favor de madre que no ve a su hijo hace más de un año, pese a orden judicial

A su vez, el abogado Raúl Caballero, representante del padre, explicó que no es cierto que el niño esté “secuestrado” como dice la madre, sino que en realidad, el problema que se da es que el niño no quiere vivir con su madre.

“Es un chico que sabe lo que quiere, está empoderado. El problema no es el padre, es que el chico no se quiere ir. Yo pedí constitución del psicólogo con actuario para constatar que el chico no se quería ir, la decisión no está en la voluntad del padre”, indicó.

El letrado lamentó que la excesiva dilación del juzgado en la Niñez y la Adolescencia en dar una definición al juicio de restitución haga que el caso se encuentre actualmente en el fuero penal.

En ese sentido, destacó que en un juicio se restitución en junio pasado se hizo una audiencia en donde se escuchó al niño.