Se duplicó demanda de créditos para viviendas

Datos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) confirman que los préstamos de la vivienda acaparan el 51% de las aprobaciones totales de la agencia crediticia. Las aprobaciones hasta el mes de setiembre fueron por un total de US$ 83,7 millones, de los cuales US$ 40 millones se canalizaron a través del producto “Primera vivienda” y US$ 43 millones a través del producto “Mi casa”.

Según los datos de la AFD, entre enero y setiembre del presente año se gestionaron un total de 1.085 créditos para la primera vivienda, y las aprobaciones crecieron en 143% en comparación al mismo periodo del año pasado. En lo que respecta al producto de “Mi casa” se gestionaron 821 créditos que representa un aumento de 106% en comparación al año pasado.

El financiamiento para viviendas benefició a 1.922 familias en 9 meses y generó unos 22.564 empleos en el rubro inmobiliario.

La nueva titular de la AFD Teresa Rivarola destacó el significativo y sostenido crecimiento que viene mostrando el segmento de viviendas, considerando que fue uno de los pocos sectores que no dejaron de activar en el 2020, pese a la crisis de la pandemia.

Según detalló, esto en parte se debe a las políticas de flexibilización adoptadas por la AFD dentro del plan de reactivación de la economía, como la reducción de tasas y de requerimientos menores, que fueron aprovechados por los clientes. Expresó que las condiciones financieras siguen favorables y que hay expectativa de seguir avanzando en este rubro, a medida que también van surgiendo ofertas acordes a la necesidad de los clientes.

Medidas de reactivación

Entre estas medidas de reactivación se destacó la reducción de las tasas de interés de los productos de viviendas. Así, para el tomador de crédito será de 6,90% para su producto “Primera Vivienda” dirigido a beneficiarios con ingresos de entre 1 y 4 salarios mínimos, mientras que la tasa para el cliente con ingresos entre 4 y 7 salarios mínimos quedó en 8,90%.

También se ampliaron montos máximos de financiación de todos los productos destinados a la vivienda y hay un proyecto para crear un Fondo de Garantía de viviendas, Fogavi.

