Maíz transgénico: “Algunos no quieren la gente salga de la miseria”

“Esto es a nivel mundial, hay una ley aprobada y la FAO dijo que iba a ser el mecanismo sobre los estudios. Acá nos quieren hacer volver a la época medieval”, señaló el senador nacional, Fidel Zavala, respecto a que pretenden reflotar el proyecto de ley para prohibir el maíz transgénico.

“A mí me duele esto, hay gente que no quiere las soluciones, hay gente que no quiere un cambio, no quiere que la gente salga de la miseria”, agregó.

La Cámara de Senadores solicitó al Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) colaborar con consideraciones respecto a un viejo proyecto de ley, del año 2009, que busca prohibir el uso de tecnología en los cultivos de maíz, con la excusa de proteger y preservar las variedades nativas.