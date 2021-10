MOPC quiere pagar deuda a contratistas con un préstamo de US$ 100 millones

Se trata de un empréstito de libre disponibilidad que la institución está pidiendo urgentemente para que las obras públicas no paren por la millonaria deuda con las constructoras. El proyecto de ley ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores y solo falta luz verde de Diputados.

El viceministro de Finanzas del MOPC, Carlino Velázquez, señaló que en el Presupuesto 2021 se estableció US$ 350 millones para las obras que debían ser financiadas con recursos propios del Estado, pero estos recursos fueron redireccionados a Salud, ante la situación de emergencia que generó la pandemia por el COVID-19.

Parte de los fondos de la presente operación, igualmente, serán utilizados para el financiamiento de los trabajos de dragado de los ríos Paraguay, Paraná y Apa, cuya navegación actual se ha declarado en estado de emergencia conforme a la Ley N.º 6767/2021.

“Este es el préstamo programático que en el presupuesto estaba por un monto de de US$ 350 millones aproximadamente y en lugar de este monto, el préstamo es solo de US$ 100 millones”, expresó Velázquez y enfatizó: “Tenemos muchas deudas, alrededor de USD 200 millones, una parte de esto fueron descontados en los bancos”, expresó.

Justamente, una de las “soluciones” que se está dando a muchas empresas es la “cesión de pagos”, dónde las empresas gestionan que los bancos les paguen los montos de los certificados (por obras ejecutadas) y luego el MOPC paga al banco por esos certificados. Esta modalidad no es del agrado de las empresas, por los descuentos realizados a los pagos que deben percibir.

Lea más: Inversión en obras sigue sin repuntar y deuda a contratistas sigue en US$ 200 millones

No saben aún cómo pagarán el saldo de la deuda

Al mismo tiempo, el funcionario señaló que todavía no saben cómo pagarán los otros más de 100 millones a las diferentes empresas, porque el préstamo de la CAF que se está gestionando tampoco será suficiente. “No hay otros planes, depende de lo que nos facilite el Ministerio de Hacienda”, expresó. Al mismo tiempo, expresó que todavía no saben cuánto llegarán a invertir este año.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Daniel Diaz de Vivar, informó que la deuda con las diferentes constructoras por las obras en ejecución ya llegan a más de US$ 220 millones. “Nada mejoró, seguimos con los descuentos de certificados vía bancos”, expresó.

Lea más: Deuda a constructoras ya llega a más de US$ 220 millones

El titular de la Capaco señaló que por esta situación, las constructoras tienen una necesidad urgente para recurrir a bancos privados a modo de facilitar fondos. Además, indicó que ante la falta de recursos el monto total destinado a la inversión cayó en un 20% durante el primer cuatrimestre del 2021, respecto al mismo periodo del 2020, porque justamente se busca cerrar el año con un déficit fiscal del 4%.

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), señaló que la deuda con el sector está entre US$ 250 y US$ 300 millones. “En años anteriores el endeudamiento no había llegado a estos niveles, pero desde que inició la pandemia, la situación cambió. Si bien, la ejecución de obras no ha parado, cada vez es más difícil llevarlas a cabo por la falta de recursos y de financiamiento”, expresó.

Señaló que esto podría golpear también a todas las personas que están empleadas en el sector y a aquellas que dependen de éstas, ya que deberán dejar de trabajar si las empresas dejan de operar.