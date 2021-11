La recaudación de la SET volvió a caer

Es el tercer mes consecutivo que la SET registra una caída en la recaudación de los impuestos que administra: en agosto fue -3,4%, en setiembre -3,8% y en octubre -0,9%, según los datos oficiales de la entidad.

El informe indica que en octubre recaudó G. 1.016.904 millones (US$ 147 millones) en efectivo y G. 67.352 millones (US$ 10 millones) en compensaciones con créditos fiscales, alcanzando la suma de G. 1.084.256 millones (US$ 157 millones), esto generó una variación interanual global de -0.9%.

La SET justifica señalando que es importante remarcar que en octubre del año 2020 se presentó el vencimiento de los pagos del impuesto a la renta agropecuaria (Iragro), que en el presente ejercicio fiscal ya no se cuenta, puesto que los vencimientos de dicho impuesto pasó a formar parte del impuesto a la renta empresarial (IRE) y con ello la fecha de vencimiento de los mismos.

Añade, que adicionalmente se puede indicar que, a pesar de la situación de pandemia vigente, se mantiene un crecimiento positivo en la recaudación, lo cual representa un dato significativo para el financiamiento de los compromisos del Estado.

En tanto, con la recaudación acumulada en los diez meses del año se muestra que la contribución del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a la renta personal (IRP), IRE y del impuesto a los dividendos y utilidades (IDU) explican en mayor medida la variación interanual positiva en términos de recaudación acumulada (efectivo más créditos fiscales).

En ese periodo, según el informe, la recaudación representa G. 13.907.151 millones (US$ 2.013 millones), lo que implica una diferencia positiva de G. 2.524.961 millones (US$ 365 millones), que equivale a 22,2%, con relación al mismo periodo de 2020 y 9,1% con respecto a 2019.