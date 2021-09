Recaudación de la SET cae y de Aduanas sube

La SET señala en su informe que en agosto recaudó poco más de G. 1 billón (US$ 153,2 millones), de este monto en efectivo fue G. 1 billón (US$ 147,6 millones) y en compensación con créditos fiscales G. 38.589 millones (US$ 5,6 millones).

El monto representa una reducción del -3,4% con respecto al mismo mes del año pasado y con este resultado la recaudación acumulada de enero a agosto (efectivo más créditos fiscales) alcanzó los G. 11,1 millones (US$ 1.609,8 millones), lo que implica un aumento del 30,4% con relación al mismo periodo de 2020 y 2,9% comparando con el ejercicio 2019.

“Es importante remarcar que, a pesar de la situación de pandemia vigente, se mantiene un crecimiento positivo en la recaudación, lo cual representa un dato significativo para el financiamiento de los compromisos del Estado. Cabe mencionar que en la medida que la actividad económica se mantenga con una tendencia positiva, ayudará a mejorar la recaudación del mes de setiembre”, indica el informe de la SET.

Añade que con la recaudación acumulada de los ocho primeros meses, se muestra que la contribución del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a la renta personal (IRP), el impuesto a la renta empresarial (IRE) y del impuesto a la distribución de utilidades (IDU), explican en mayor medida la variación interanual positiva en términos de recaudación acumulada (efectivo más créditos fiscales).

Ingreso aduanero

Aduanas, por su parte, señala en su informe que en agosto registró 17% de superávit en la recaudación por séptimo mes consecutivo.

Explica que para el cierre del mes de agosto, los ingresos aduaneros alcanzaron la cifra de más de G. 1 billón (US$ 149 millones), siendo el mejor agosto de todos los tiempos al ubicarse por encima de los G. 884.376 millones registrados en agosto de 2020.

La DNA indica que en términos acumulados, los ingresos aduaneros alcanzaron G. 7,8 billones (US$ 1.068 millones), lo que implica 19% por encima del ingreso acumulado de más de G. 6 billones registrados a agosto del pasado año e incluso, 4% superior al comportamiento en el año 2019 (año prepandémico).

“En los ocho meses transcurridos del año 2021, agosto es registrado como el séptimo mes de superávit consecutivo en materia de recaudación, indicando signos de reactivación económica respecto al mismo mes del año pasado”, dice la DNA.

Añade, que el superávit de la recaudación se ve también explicada por las cantidades de contenedores y operaciones de importación que observaron aumentos de 31% y 20% respectivamente, en tanto que la cantidad de camiones ingresados con importaciones registraron una caída de solo -3,7%.

El mejoramiento de las recaudaciones tributarias, sin embargo, sigue siendo insuficiente para atender todas las necesidades sociales, dice la nota. En ese sentido, agrega que la pandemia y la desaceleración de la economía incluso forzaron al país a un importante endeudamiento para enfrentar la situación.