Colegio Nuestra Señora de la Asunción, en ruinas

La antigua e histórica institución está ubicada en la avenida Venezuela del barrio Bella Vista y sus antiguas paredes y techos sufren el impacto del tiempo y la desidia.

María Mercedes Alonso, actual directora de la institución, lamentó la situación por la que atraviesa el colegio y de la cual parece no poder salir.

“Fue declarado ‘Patrimonio Histórico Cultural’ y queda en manos de otras instituciones que tenían que haberse encargado ya de la restauración. Presentamos en su momento una nota al entonces ministro de Cultura, Ticio Escobar, que una vez que nuestro colegio tenga un nuevo local pueda esta infraestructura emblemática ser rescatada”, manifestó la directora.

“Yo me atrevo a llamarlo ‘el coloso de Asunción’ porque mucha gente no dimensiona la grandeza de esta casa, que encierra historias desconocidas por muchos paraguayos. En su tiempo no solo cumplió una función sociocultural en la posguerra, sino también económica y espiritual”, añadió.

“Habíamos propuesto que se convierta en un centro cultural turístico, anexo a nuestro colegio, donde los jóvenes puedan recibir cursos de arte, teatro, música. Felizmente, el pasado sábado 30, en conmemoración a los 124 años de la inauguración oficial de esta casa, recibimos a historiadores y arquitectos que se dieron cuenta de que vale la pena restaurarla. El sábado 30 de octubre comenzó la batalla para la restauración de esta casa”, anunció.