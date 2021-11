INE advierte que está en riesgo la realización del Censo 2022

Según autoridades del INE, localmente, Paraguay quedará sin el instrumento por excelencia para la planificación futura del país en todos los órdenes. Internacionalmente se vulnerarán los 10 años de plazo señalados por los organismos estadísticos internacionales para la realización de los censos de población y viviendas.

Cabe señalar que el anterior censo en el 2012 ya había tenido inconvenientes y no se pudo completar en el tiempo planificado.

Senado postergó tratamiento

Desde el instituto de estadísticas mencionaron que por razones desconocidas, porque no fueron expuestas suficientemente, el Senado postergó en dos ocasiones el tratamiento del financiamiento del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 y Censo de la Población Indígena, lo que está poniendo en serio riesgo la realización de esta actividad, que consideramos vital para el país del presente y el futuro.

Añaden que las tareas pre censales debieron empezar en octubre pasado, por lo que la realización del Censo 2022 ya está atrasada. Pero esa demora se puede recuperar si durante lo poco que queda de este año, el Senado procede a aprobar el financiamiento. Se deben licitar la compra de equipos e insumos para la realización de la encuesta que está prevista para el 9 de agosto de 2022 y que requerirá del apoyo de unos 210.000 voluntarios para las encuestas.

El INE espera la aprobación de un préstamo del BID de US$ 43 millones, que fue autorizado por el mencionado organismo. “Es un recurso para el Censo, no se puede destinar a otras áreas importantes como Salud y Educación. Lo aprobó el BID y el Gobierno envió el pedido de aprobación al Parlamento. Y ahora sin decir porqué sí o por qué no, el Senado está postergando el tratamiento del tema que puede ser letal para realizar o no el Censo 2022″, expresó el titular del INE Ivan Ojeda.

A la vez, Ojeda indicó que les gustaría que los senadores expresen sus objeciones para poder brindarles informaciones complementarias con la urgencia requerida, ya que simplemente han postergado el tratamiento, sin brindar mayores detalles.

Lea más: Aprueban crédito del BID de US$ 20 millones para IPTA, pero aplazan US$ 43 millones para censo 2022

El último censo (2012) tuvo limitaciones debido a problemas durante la administración del gobierno de ese entonces. Desde aquella época que el país no tiene datos actualizados sobre cuál es su situación, en todos los órdenes.

El director del INE expresó que el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 no puede dejar de hacerse y que se va a comprometer la permanencia del Paraguay en los sistemas estadísticos internacionales que solicitan la realización de este operativo, cada 10 años.

“De esta red el mundo toma datos sobre los países para planificar inversiones, disponer intercambios y finalmente para dimensionar la seriedad del país de referencia”, afirmó.

Señalan finalmente que confían en el patriotismo de los senadores que con toda seguridad van a solucionar este problema de la manera que corresponda.

Lea más: Censo Nacional 2022: un día, 210.000 voluntarios y 63 preguntas para cada familia