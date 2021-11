Mario Abdo hace campaña a favor de Hugo Velázquez durante inauguración en Laurel

El jefe de Estado, acompañado por el vicepresidente Hugo Velázquez y el ministro de Obras Arnoldo Wiens, participó de la inauguración del tramo Nueva Esperanza- Laurel- Ruta PY03, de 40 kilómetros. El acto central se cumplió en la plaza de Laurel, distante 110 kilómetros de Salto del Guairá y último distrito creado en el departamento de Canindeyú.

“Muchos van a venir, que ya estuvieron en otros tiempos (haciendo referencia al candidato de Honor Colorado), pero lo que vale y que yo les insto (a que lleven en cuenta) para que tomen decisión, no solamente los discursos sino los hechos y las realizaciones”, señaló el jefe de Estado.

Agregó que cuando el pueblo tenga que volver a tomar una decisión, no será difícil porque es solo comparar los números en obras de uno y otro gobierno. “Y la ruta es el inicio de la transformación, y miren los números, y aquel señor va a continuar”, manifestó señalando a Hugo Velázquez.

Mario Abdo insistió en que el pueblo debe llevar en cuenta el resultado de la gestión para votar, independientemente de las opiniones vertidas sobre su gobierno. “Habrá gente que me quiere y no me quiere, eso es otra cosa, aquí están los números de los resultados de la gestión”, resaltó.

Ya en su acostumbrado estilo de autoelogio, el mandatario siguió su discurso señalando que Paraguay es el mejor país de la región, a pesar de que le tocó gobernar uno de los periodos más difíciles de la historia del Paraguay. Dos veces intento de juicio político, crisis económica en el primer año de gestión y luego llegó la pandemia.

Según los números divulgados por el MOPC, en el departamento de Canindeyú ya fueron terminados durante el actual gobierno 210,77 kilómetros de ruta asfaltada y 111,67 kilómetros están en plena ejecución. Resaltaron también que fueron habilitados 262 metros lineales de puentes y 686 metros están en proceso de terminación.

El Presidente de la República y su comitiva fueron recibidos exclusivamente por el intendente electo de Laurel, Pablo Karajallo.

El gobernador César “Tigre” Ramírez y la diputada Cristina Villalba, además de otros 8 intendentes de la zona, pactaron con Honor Colorado, y ya trabajan por la candidatura de Santi Peña en el departamento de Canindeyú, dejando con muy pocos referentes al movimiento oficialista Añeteté en esta región del país.