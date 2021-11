Ratifican juicio oral para directivas de Imedic por caso facturas falsas

El Tribunal de Apelación Penal, 3ª Sala, integrada por los camaristas José Waldir Servín, Bibiana Benítez Faría y Gustavo Ocampos González, declaró inadmisible los recursos de apelación planteados por los abogados César Alfonso, por la defensa de Patricia Ferreira Pascottini, y Marcio Battilana y José Dos Santos, por la defensa de Nidia Godoy, en contra del Auto Interlocutorio N° 1.182 del 3 de setiembre pasado, dictado por la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz, que elevó a juicio oral la causa.

Con esta resolución del Tribunal de Alzada se confirma que las directivas de Imedic y el despachante de Aduanas afrontarán juicio oral y público por presunta producción de documentos no auténticos, uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal. La acusación fue presentada por los fiscales Marcelo Pecci, Alma Zayas y Sussy Riquelme.

La investigación reveló que los procesados montaron un esquema delictivo para traer a Paraguay medicamentos de laboratorios de dudosa calidad de la India y China y, para el efecto, adulteraban facturas de la multinacional brasileña Eurofarma, firma que denunció el hecho junto con un grupo de legisladores.

En total, los investigadores encontraron diez facturas adulteradas de la empresa Eurofarma y guías de traslados falsas presentadas en Dinavisa (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria) donde se especificaba que provenían de Sao Paulo, Brasil, cuando en realidad eran medicamentos importados desde la India y China.

Enoxaparin sodium, letrozol, omeprazol, piperacilina y tazobactan fueron los fármacos ingresados en forma irregular y posteriormente distribuidos en el mercado nacional, según la Fiscalía.

El fiscal Marcelo Pecci calificó el caso como “muy grave” porque se utilizó falsedad documental de facturas para introducir al país, fuera de todo control, medicamentos para afecciones muy importantes. “No fueron una o dos veces sino en diez ocasiones, lo cual ratifica que esto no se trató de ningún descuido”, resaltó el agente.

Agregó que fue tan fuerte el impacto de la conducta criminal que ni siquiera la propia Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) pudo apoyar la investigación fiscal en la trazabilidad de los medicamentos que ingresaron irregularmente al Paraguay. Señaló que tanto se vulneraron los controles internos que actualmente se desconoce dónde están los medicamentos que ingresaron irregularmente al país.