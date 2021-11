Director de Senepa pide cambios en las jefaturas de la institución

El pedido fue remitido a la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS) a la directora, Emma Martini Ciancio, quien aún no ha notificado del pedido de los cambios. Al respecto, quisimos comunicarnos con el director General para saber acerca de los cambios que está sugiriendo; sin embargo, no respondió las llamadas y los mensajes no fueron contestados.

Puntualmente, Gustavo Chamorro, director general de Senepa, solicita el cambio de Cristian Zavala, quien sería reemplazado por Severiano Rojas Acosta en el cargo de la jefatura de la Zona Operativa Regional 11 del departamento Central. El cambio también afecta, al jefe de Sector I, Ariel Gonzálo Galarza Silva, quien está en el cargo hace 23 años.

Al ser consultado sobre el cambio, Ariel Gonzálo Galarza Silva, comentó que era una sorpresa. “Ahora me estoy dando por enterado. No hemos recibido ninguna notificación al menos de manera formal. No sé a qué podría deberse me he desempeñado en el cargo siempre respondiendo a todas las directivas de nuestros superiores”, refirió el jefe de Sector I de Senepa.

Cristian Zavala, quien está en el lugar desde hace 6 años, dijo que aceptaría los cambios y que pediría su traslado para continuar sirviendo a la institución. “No tengo mucho que decir. Son situaciones que suceden siempre. Yo estaba al tanto del cambio que se iba a realizar. Nosotros acá siempre respondimos a todo lo que estuvo a nuestro alcance”, manifestó.

La zona Operativa Regional de Fernando de la Mora actualmente solo cuenta con una camioneta que realiza el traslado de las maquinarias pesadas de rociado especial, aparatos que son enviados para realizar las fumigaciones en época de alta infestación larvaria. Estos aparatos en total son 12, pero la sede de Fernando de Senepa dispone solo de 5 baterías para hacer funcionar estos dispositivos de gran porte.

En el lugar hay cinco camionetas en desuso, todas paradas con ruedas desinfladas y con mantenimiento cero. Ninguna funciona. Además, solo hay una furgoneta para el traslado de las brigadas, que tampoco cumple la función de trasladar de los fumigadores debido a que el mantenimiento no está al día y está en llanta. Cuentan además, con 29 moto mochilla, que las brigadas utilizan en las casas cuando la fumigación es más directa, sin embargo, no tienen con un vehículo que los pueda transportar.

Para que el departamento Central pueda contar con una cobertura óptima la sede debería tener en funcionamiento mínimamente 10 camionetas, refieren los funcionarios del lugar, quienes no quisieron dar sus nombres por miedo a represalias por parte de sus superiores.

Sin embargo, antes de abastecer de elementos de trabajo a la sede de Senepa de Fernando de la Mora, el director General, se preocupa en los cambios y deja de ver las verdaderas necesidades.