Rechazan informe de Contraloría sobre presunto perjuicio a la Caja Municipal de casi G. 35.000 millones

Luis Caballero Candia, expresidente de la Caja Municipal, durante los periodos 2009-2014 y 2014-2019, y actual miembro del Consejo Directivo por el sector de los afiliados pasivos (jubilados y pensionados), así como Ignacia Riquelme, auditora de la Caja Municipal, rechazaron categóricamente la existencia de desvío de fondos o desfalco en la Caja Municipal, tal como se publicó en este diario, tras la conclusión de la Contraloría.

“No se cometió ningún hecho punible contra el patrimonio de la institución en el ejercicio fiscal 2018, y eso se demuestra con las documentaciones que fueron remitidas a la Contraloría General de la República en su debido tiempo, en las cuales constan los procesos de mejoramiento que fueron desarrollados precisamente por recomendaciones y orientaciones dadas por esa entidad contralora”, indicó Caballero Candia.

Agrega: “En el informe elaborado por la Contraloría y que fue remitido a la Fiscalía habla de tres observaciones: número 11 que se refiere a asientos contables de antigua data, es decir de administraciones anteriores a la mía y que finalmente, luego de una gestión importante, se logró depurar en el 2019; la número 14 que habla de “intereses corrientes a cobrar” y la número 15, que son ‘aportes a cobrar’. En estos dos últimos casos, se refiere a dinero que aún no ingresó a la institución y entonces, claramente no se puede tocar un dinero que aún no existe. Acá no se tocó dinero, tal como indica la publicación al señalar que hubo posible ‘desvío de fondos’ o ‘desfalco’, eso quiero dejar bien en claro porque lo que se generó fue una gran preocupación entre nuestros afiliados, y principalmente entre nuestros 2.200 jubilados y pensionados”.

“El inconveniente que tenemos es con nuestro sistema informático, que no fue programado para discriminar entre corriente y no corriente. Los intereses en préstamos y aportes a cobrar son arrastrados hace varios años y no se podía depurar mientras las municipalidades no paguen las deudas en ese concepto”, agregó Caballero Candia.

Por su parte, la auditora Ignacia Riquelme dijo: “La Caja Municipal cumplió exactamente las indicaciones de la Contraloría en cuanto a los planes de mejoramiento, que evidentemente no se tuvieron en cuenta al momento de realizar el reporte para la Fiscalía”.

“Quiero explicar las tres observaciones para una mejor comprensión y principalmente para dejar en claro que no se puede hablar de desvío de fondos o indicios de hechos punibles contra el patrimonio”, como señaló la Contraloría. “La observación N° 11 corresponde, así como explicó el señor Luis Caballero y como informó la propia Contraloría, a registros de asientos de antigua data que no cuentan con documentaciones de respaldo. Son gastos realizados en administraciones anteriores, es decir antes del 2008. Para la depuración de dichas cuentas, varias áreas de la Caja trabajaron durante mucho tiempo realizando una serie de procedimientos, incluyendo gestiones ante el Ministerio de Hacienda, ya que se solicitó la dinámica contable a la Dirección General de Contabilidad Pública para proceder a la depuración, conforme al Art. 268° del Decreto Reglamentario 1145/19 de la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Esta institución remitió la dinámica contable en noviembre de 2019 y posteriormente se realizó la depuración final del saldo de dicha cuenta”.

Agregó Riquelme: “Reitero, estamos hablando de gastos de administraciones anteriores a las de Luis Caballero, que no contaban con documentos respaldatorios. Sobre las observaciones 14 y 15, claramente debemos entender que se refiere a dinero que aún no ingresó a las cuentas de la institución, de la Caja Municipal, entonces no se puede configurar ningún desvío de fondos. Nadie puede gastar, y mucho menos malgastar o desviar, un dinero que aún no cobró. El mismo reporte de la Contraloría habla de ‘intereses corrientes a cobrar’ y ‘aportes a cobrar.’”