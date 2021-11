Diecinueve empresas pugnan para mejorar varios tramos de San Pedro, por US$ 155 millones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió ayer las ofertas de 19 empresas para llevar a cabo la intervención de casi 150 km de caminos rurales, en el departamento de San Pedro. El presupuesto de esta obra es de US$ 155.708.655, de los cuales US$ 92.993.387 corresponden a los aportes del del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) y US$ 62.715.268 a aportes de contrapartida local.