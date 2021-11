En intento de asalto matan a puñalada a joven panadero

Se trata de Nelson Almirón Pereira (23), oriundo de Ciudad del Este y que hasta ayer vivía en el barrio 1º de Mayo de Luque, quien sufrió dos heridas cortantes en el brazo lado izquierdo y una profunda puñalada en el pecho del mismo lado, la que finalmente acabó con su vida.

Del agresor hasta el momento no se tienen datos, debido a que no hubo testigos y aparentemente no hay cámaras de seguridad en la zona del ataque mortal.

Según los allegados, Nelson trabajaba en la panadería de un supermercado ubicado en el centro de Luque, y todo los días se levantaba a 03:00 de la mañana para ir caminando hasta dicho comercio, donde entraba a las 05:00. En la madrugada de ayer, aparentemente fue emboscado por un desconocido que aparentemente ya lo estaba esperando en un baldío. Una cámara de seguridad instalada dos cuadras antes captó el momento en que la víctima pasaba caminado por el lugar bajo la pertinaz llovizna.

Por los rastros encontrados, aparentemente Nelson se resistió a entregar sus pertenencias y aparentemente forcejeo con su agresor hasta que finalmente sufrió dos heridas en el brazo y la puñaladas en el pecho que lo mato. El criminal huyó con las manos vacías, pues en los bolsillos de la víctima encontraron el celular, la billetera con G. 280.000 y tenía la mochila por la espalda, según los primeros datos.