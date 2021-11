Salida procesal para la joven mamá que abandonó a su bebé recién nacida

La mamá de 18 años, quien abandonó a su hija recién nacida en el Hospital Distrital de Capiatá, no será imputada por abandono y violación del deber del debido cuidado, según afirmó la fiscala Carolina Martínez. La joven dio a luz el pasado jueves y posteriormente abandonó el centro asistencial dejando allí a su hija. Tomó intervención la Fiscalía, que logró contactar con la madre de la chica.

Tras conocer la orden de detención en su contra, la joven volvió al hospital y alegó que no abandonó a la menor si no que fue a su casa porque no se sentía bien y creyó que lo más conveniente era dejar internada a la bebé. Así también comentó que el papá de la niña se desentendió totalmente del embarazo y deberá encarar la crianza de la menor, sola.

Al respecto, la fiscala Martínez dijo que teniendo en cuenta las circunstancias del caso pidieron al juzgado la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento. “La misma admite el hecho que se le atribuye consciente de la aplicación de la salida procesal”, comentó.

Igualmente, explicó que no habrá imputación y que la suspensión condicional será por un año. “Durante este término ella pueda hacerse cargo y se ocupe de la crianza y el cuidado de su hija recién nacida y así también del otro menor, porque tiene un hijo de dos años que está viviendo con familiares en Villarrica”, comentó.

Además, durante todo este periodo la joven será sometida a evaluaciones para corroborar que los menores son cuidados como corresponde. En el caso de que haya incumplimientos, podría darse la imputación.

La bebé está internada

Por su parte, el doctor Osvaldo Franco, director del hospital, dio un parte sobre el estado de salud de la recién nacida. Según dijo, aún está internada debido a que presentó una dificultad respiratoria. Se le administraron antibióticos y está bajo monitoreo estricto.

“Tiene sus días de antibióticos que tiene que cumplir, en ese tiempo, queda internada la criatura”, acotó.