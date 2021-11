Implicado en accidente pide que otro involucrado se haga cargo de gastos

Rodrigo Peña, de 22 años, es un motociclista que protagonizó un accidente de tránsito el 13 de junio pasado sobre la calle Rosario en el barrio Bella Vista de Luque, informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

Peña exige que el otro implicado, a quien no identificó, se haga cargo de los gastos de los tratamientos a los que fue sometido y los que le quedan pendientes. “Iba por la calle Rosario, en el carril izquierdo. En esa intersección sale una camioneta Hilux, color bordó, que gira a la izquierda sin señalero. Me agarra la rodilla y me tiró en el pavimento, que me causó una lesión de ligamentos en la rodilla derecha”, recordó el joven.

El accidente se puede ver en un video de circuito cerrado.

Supuesta parcialidad

Si bien el conductor nunca habló con él, lo hizo su pareja, a quien identificó como Myriam Ocampo, con quien Peña tuvo trato por última vez el martes 15 de junio. El caso fue al juzgado de faltas de la Municipalidad de Luque, donde la jueza Leticia Idalgo dictó una sentencia en su contra, lamentó el denunciante.

Peña reclamó que en la Comisaría 3ra. de Luque no fue el hombre, sino la mujer quien dijo haber estado manejando la camioneta en ese momento, algo que no es cierto, según el declarante. “Dijeron que la señora, que se llama Myriam Ocampo, era la que conducía la camioneta. En el video se ve que el señor es el que conduce”, expresó.

El caso del accidente está en la Fiscalía, a cargo del agente Silvio Alegre, que necesita la sentencia del juzgado de faltas para poder determinar qué acción tomar, agregó Peña.

Finalmente, el joven afirmó que no tuvo la culpa del accidente porque él iba por el carril izquierdo y, según él, fue la camioneta la que giró abruptamente. Peña exige que además de los gastos del tratamiento, que cuesta alrededor de G. 11 millones, la persona -de quien dijo es un ciudadano alemán- se haga cargo de su manutención por un año, plazo que estima no trabajará.