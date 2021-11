Maquinarias de la Municipalidad de Luque operan en propiedad de familiares de la edil Franco

La propiedad en cuestión está ubicada en el barrio Kurusu Ñuati de Luque y pertenecería al tío de la concejala Francisca Franco (PLRA). Según se pudo constatar en el lugar, las maquinarias de la Municipalidad de Luque se encontraban nivelando la superficie de tierra, ya que el inmueble será destinado para un campo de entrenamiento deportivo, según datos.

Un tractor, una retro excavadora y una tumba con logotipo de la Comuna y con la insignia “Gobierno de Carlos Echeverría”, se encontraban en el terreno indicado.

Intentamos hablar con el director de obras de la Comuna luqueña, Adrián González, para conocer la orden de trabajo que tenían estas maquinarias para la propiedad privada, pero no contestó la llamada a su celular.

También llamamos a la edil liberal Francisca Franco para verificar la versión brindada por nuestras fuentes y tampoco atendió.

Acusada de negociar cargos

El pasado 27 de octubre un equipo de ABC pudo visualizar a los concejales electos Arnaldo Baeza (ANR), José Meza (PLRA) y al intendente Carlos Echeverría, salir de la casa de Francisca Franco, tras una reunión en la que, según informantes, habrían negociado varios cargos, incluso la elección de la nueva comisión legisladora de la Junta Municipal.

Lea más: Municipalidad de Luque: Echeverría habría negociado la presidencia para la Junta

De acuerdo a los datos, los concejales Rómulo Pérez (PLRA), Enrique Quintana (ANR), Rubén González Chaves (ANR), también participaron del encuentro, pero no fueron vistos salir de la vivienda ubicada en el barrio Lapachal de Luque. Sí estaba la camioneta del concejal liberal Manuel Achucarro y fue el último en retirarse.

El edil Diego Romero (ANR Añetete) acusó a Franco y a sus colegas tanto liberales como colorados, en varias ocasiones durante la sesión de la Junta Municipal, de haber negociado cargos en la referida reunión.

Llamativamente, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Luque ahora está presidida por una conocida luthier y músico luqueña, Luz Borja, amiga de Franco, según fuentes. La Dirección de Territorio Social ahora está dirigida por la excandidata liberal Daysi Rolón, pareja del diputado Carlos Portillo, que también sería cupo de Franco.

Asimismo, la Dirección de Transparencia está presidida por Héctor Borja, liberal, amigo y recomendado, supuestamente, por edil liberal Belén Maldonado, hija del diputado Celso Maldonado y conocida como “compra notas”, por el aparente negociado de calificaciones cuando cursaba una carrera en la Universidad Católica de Asunción.

Lea más: Tras pacto azulgrana ediles luqueños acomodan a sus amigos en gabinete municipal

La Dirección de Cultura, está dirigida por Adriana Cantero, excompañera de facultad, amiga y comadre de Belén Maldonado y el concejal Diego Romero. Este último, confirmó el relacionamiento con Cantero, pero dijo que no negoció ningún cargo.

En varias ocasiones se intentó obtener las versiones de Franco y Maldonado, pero no contestaron y tampoco solicitaron derecho a réplica ante las publicaciones periodísticas.

Nota de Redacción: Tras la publicación de esta noticia, se comunicó la concejal Franco para ejercer su derecho a réplica.

Manifestó en su defensa que “ni sabía que estaba trabajando las maquinarias municipales”, en la propiedad de su familiar. Agregó que tampoco solicitó el uso de las mismas para el lugar.

“Ni sabía. Menos pedir que vayan a trabajar. No tengo nada que ver en eso. No soy encargada de las maquinarias y no porque sea de mi familia yo tengo que ver con lo que sea realiza en el lugar”, dijo la edil.