Contadora que supuestamente estafó a futbolista, enfrentará juicio oral

Por Auto Interlocutorio N° 1.238 del 15 de noviembre de 2021, el juez penal de garantías Yoan Paul López Samudio, tras la audiencia preliminar, ordenó que la contadora Patricia Raquel González Ricardo enfrente juicio oral y público.

En la audiencia preliminar la fiscala Sara Torres se ratificó íntegramente de la acusación planteada el 13 de agosto de 2021 contra la contadora Patricia Raquel González Ricardo, quien estuvo al servicio del futbolista Hernán Novick por varios meses del año 2018, y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

“La señora González Ricardo realizó trámites para que la víctima obtenga su documentación paraguaya, así como su inscripción ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), para pagos de impuestos. En esa relación, la acusada retiraba facturas y documentaciones de la víctima para luego por mensajes de WhatsApp, informe el monto que la víctima debía pagar a la SET, quien a su vez realizaba las transferencias desde su cuenta bancaria a la acusada, en el banco Continental y luego la señora González Ricardo nuevamente por mensaje le remitía el comprobante”, refiere la acusación del Ministerio Público.

“En el trascurso de la relación, la víctima empezó a tener dudas sobre el actuar de la acusada por lo que solicitó a la SET su pin, y con un nuevo contador tomó conocimiento de que la acusada había presentado ante la SET una factura elevada y data del año 2016, fecha en la que el señor Novick no se encontraba en el país. En dicha factura, tampoco le correspondía, por lo que el señor Novick debió realizar notificaciones a la SET y constató que la acusada no presentó las facturas que le entregaba y las trasferencias de pago de tributos que él le realizó, no era para el pago correspondiente”, señala el escrito.

Concluye la acusación que “se ha podido determinar que el monto remitido para el pago de impuesto IVA por parte del señor Novick a la acusada es de G. 44.383.311, que finalmente no fue realizado a la SET”, indica la acusación de la Fiscalía.

La querella

Por su parte, la querella adhesiva representada por el abogado Andrés Casati Caballero, refirió que la contadora Patricia González Ricardo, recibió dinero de su cliente, el futbolista Hernán Novick, de forma periódica.

“El 9 de octubre de 2018, por requerimiento de su entonces contadora remitió US$ 1.810 para pagos de impuestos ante la SET. La siguiente entrega de dinero se realizó el 5 de noviembre de 2018 donde la misma requirió otros US$ 1.749, transferidos a la cuenta de la contadora que al cambio de entonces representaban unos G. 10.425.000, luego el 5 de diciembre de 2018 González Ricardo envía la foto del impuesto a pagar respecto al periodo fiscal y le requiere suma de US$ 2.000, que al cambio de esa fecha llegaban a G. 11.846. 000, y por último la contadora solicitó el pago del impuesto en fecha 9 de enero de 2019 respecto al periodo fiscal 2018 por la suma de G. 11.324.711, dinero que le transfirió el 10 de enero de 2019 a su cuenta, dando una sumatoria total G. 44.383.311, en la cuenta del banco Continental, que fueran pagados en concepto de impuesto específicamente IVA que no ingresaron al fisco en proporción que fuera requerida por la misma”, refiere la querella.

Persona de confianza

A principios del año 2018 Hernán Novick Rettich fue contratado como jugador del Club Cerro Porteño, donde conoció a la Sra. Patricia González Ricardo, quien entre los meses de febrero a marzo del año 2018 se acercó hasta el denunciante y fue presentada como contadora del club y persona de confianza del Sr. Fabián Bruzzone, entonces Gerente General del Club, y le ofreció prestar servicios para realizar sus documentaciones y el pago de impuestos correspondientes. Así se inició la relación laboral entre el denunciante y la acusada.