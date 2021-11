Exigen imputación en caso de niño fallecido por caída de muralla

Desde las 9:30, los padres, familiares y allegados del pequeño de 2 años fallecido hace un mes, se concentraron y manifestaron frente a la Unidad Penal Nº 4 del Ministerio Público, ubicada entre 21ª Proyectada y avenida Félix Bogado, donde tiene su oficina la fiscala Laura Finestra.

Los mismos exhibieron carteles con mensajes que decían “Que la Fiscalía haga su trabajo y que el autor del hecho se haga cargo” y “la lucha nos da lo que la ley nos niega”. De esta forma estuvieron movilizados por un largo rato los presentes.

Después de la manifestación “accedimos con los padres al interior de la sede, pedimos audiencia con la fiscala a cargo”, señaló la abogada Noelia Núñez Martínez, quien asiste jurídicamente a la familia del pequeño fallecido.

Sin embargo, “al ingresar al final no pudimos conversar con la fiscala porque dijo que se sintió muy agraviada y extorsionada por el mecanismo amarillista, por las publicaciones. Por eso le dije a los padres para salir. Ahora, no nos queda otra vía que buscar el canal legal”, manifestó la auxiliar de justicia.

Fiscala aguarda informes

Consultada acerca de los cuestionamientos de la abogada Noelia Núñez, la fiscala Laura Finestra explicó que de las diligencias realizadas hasta el momento no surge la configuración de un hecho punible por parte del causante del fatal accidente, José Ayala, motivo por el cual el mismo no se encuentra imputado.

“Él no está imputado porque no se configura hecho punible, estoy esperando informe de Criminalística y las cámaras del circuito cerrado 911, pero con todas las diligencias que ya hicimos, no se configura un hecho punible. Consta en la carpeta fiscal la declaración de la madre, que manifestó que Ayala les auxilió, que les acompañó, que se hizo cargo de todos los gastos médicos y del sepelio. Acá no hay siquiera una denuncia de la madre, nosotros tomamos conocimiento a través de una comunicación de la comisaría 2ª”, afirmó Finestra.

La agente fiscal relató que entre las diligencias que realizó a partir de la recepción del reporte policial están un pedido de informe al Hospital de Trauma, al Sistema 911 (para verificar si hay videos de cámaras de circuito cerrado en la zona), al Registro Civil y al Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, y una pericia accidentológica, estas dos últimas aún pendientes.

Reveló que el testigo Aldo Antonio Cárdenas, padrino de la víctima, declaró ante la Fiscalía que la muralla que se derrumbó estaba fisurada unos 10 cm en la base, motivo por el cual incluso ya se había comunicado a la dueña de la vivienda para que proceda a la refacción correspondiente.

No obstante el resultado de las diligencias realizadas, Finestra señaló que espera la remisión del informe de Criminalística y la designación de un perito por parte del laboratorio forense del Ministerio Público para realizar una pericia accidentológica, para poder determinar si corresponde o no la imputación.

Asimismo, indicó que una eventual indemnización se debe reclamar en el fuero civil y no en el ámbito penal.