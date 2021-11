INC cancelará la licitación del servicio de flete fluvial

La Industria Nacional del Cemento (INC) informó ayer que cancelará la licitación para la contratación del servicio de flete fluvial de materia prima, desde la planta de Vallemí hasta las instalaciones industriales de Villeta (y viceversa), por el “elevado precio” que ofertaron las cinco empresas que participaron de la convocatoria.

En este llamado, cuyo acto de apertura se realizó el 24 de noviembre último, se presentaron Riopar SRL, Flor Jara y Cia SRL, La Fluvial de Transporte SA, Transfluvial Paraguay SA y Marítima Continental Paraguay SA. Tiene un precio referencial de G. 54.780 millones -para el traslado de 660.000 toneladas-, y todo indica que estas empresas se pusieron de acuerdo y ofertaron un mismo precio de G. 123.000 por cada tonelada de carga.

Estas mismas empresas están ofreciendo actualmente este servicio por G. 83.000 la tonelada a la INC, que fue el precio referencial de la licitación que ahora se anulará, y las compañías evitan explicar las razones del altísimo precio que ofrecieron. Actualmente tienen un contrato vigente con la cementera por un monto máximo de G. 43.977 millones y la misma se adjudicó en abril del año pasado.

Estatal prioriza flete terrestre, que es más caro

De todas formas, pese a que la INC tiene aún contratos de flete fluvial vigentes con estas mismas empresas, la cementera dejó de utilizar esta forma de trasladar materia prima, con la excusa de la bajante del río. En este sentido, la cementera está priorizando la contratación del flete terrestre, donde la más beneficiada está siendo la empresa Los Trigales SA (LT SA), representada por Omar Bustos.

Esta empresa fue adjudicada por la estatal para el servicio de flete terrestre de clínker y la cementera está pagando G. 212.571 por cada tonelada de clínker trasladado a Villeta desde Vallemí, que también es un precio inflado, pues anteriormente le pagaba a la misma contratista G. 185.000 por cada tonelada, según los datos oficiales.

El monto máximo de este contrato abierto es por G. 8.502 millones y cada año, esta empresa gana este tipo de contratos en la INC. Mientras tanto, el envío de clínker en barcazas le cuesta solo G. 83.000 por tonelada a la INC, según los contratos vigentes que tiene la cementera y ahora las empresas quieren cobrarle G. 123.000 por tonelada.

El titular de la INC, Ernesto Benítez, señaló que no se prioriza el flete terrestre, y que el problema sigue siendo la navegabilidad. “La verdad es que no se prioriza el flete fluvial. Para nosotros sería ideal cargar en barcazas, pero no hay todavía condiciones de navegabilidad. Hasta ahora solo flete terrestre se puede utilizar. De hecho, tenemos aún el contrato de flete fluvial con cierto saldo para cuando se den las condiciones. Lo que queríamos hacer es tener adjudicado un nuevo contrato de flete fluvial para el caso de que el río suba sustancialmente y se reactive la navegación. Pero con estos precios no da tampoco”, expresó.

Cuando se le insistió que la navegación por el río Paraguay no está suspendida actualmente y que, además, se están haciendo trabajos de dragado, Venítez señaló: “Pero es inestable. Sube por las lluvias y vuelve a bajar a los pocos días. Tenemos todavía un contrato vigente de flete fluvial. Los contratistas son los que más quieren subir ya, pero el riesgo es muy grande aún”, expresó.