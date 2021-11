Plan para “cicatrizar” al N° 2 Hugo Javier, en marcha

El guiño cómplice del movimiento Colorado Añetete que encabeza el presidente de la república, Mario Abdo, está siendo determinante para que todo sea muy lento. Un aliado al titular del Ejecutivo, como lo es el diputado Ángel Paniagua es el que preside la comisión. Según el reporte de la periodista de ABC TV, Lorena Aponte, esta mañana, solamente se reunieron para definir a las autoridades de este comité.

En el grupo de diputados que deben estudiar la solicitud de intervención están legisladores de Añetete, Honor Colorado y varios de la oposición, entre ellos Kattya González del Partido Encuentro Nacional (PEN).

La diputada había planteado en un principio agilizar el trabajo, pero todo iría a “paso de tortuga” con tal de beneficiar al cuestionado exanimador y locutor conocido como “el número 2″. Ella está en contra que un colorado sea el titular de esta comisión especial y no entiende porque todo se retrasa.

Su propuesta para cumplir con el proceso, fue que este jueves se cite a los concejales departamentales, el viernes se escuche las explicaciones de Hugo Javier sobre las denuncias, y el lunes analizar con la Contraloría y la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), los datos que tengan.

También para el martes, el objetivo era ir hasta la gobernación y el miércoles emitir el dictamen.

Pero nada de esto quedó decidido, por lo que sigue pendiente la calendarización de esta comisión parlamentaria.

La legisladora del PEN agregó que esto no puede quedar impune y que el robo de más de G. 10 mil millones en pandemia es traición a la patria, “esto no es un juego, como ellos pretenden llevar adelante”, enfatizó.

“Si esto se trata de salvar al chancho asqueroso de su chiquero, nosotros vamos a estar acá para parapetarnos y sentar una posición”, remató.

Cartista plantea que comisión “trabaje” vía whatsapp

Derlis Maidana, diputado de Honor Colorado, fue consultado sobre esta demora en agendar los días para tratar el pedido del Poder Ejecutivo de analizar la intervención.

Sorprendentemente dijo que no sería necesario reunirse como lo hicieron hoy, sino que la coordinaciones y acciones pueden hacerse utilizando la red social whatsapp o de manera virtual.

“A mi me extraña que ustedes estén ansiosos”, le dijo el cartista a los medios de prensa. También anunció que estarían visitando las obras y recabando datos de la investigación fiscal. “Si hace falta, la comisión permanente, también podría convocar para estudiar el dictamen”.

Pese a dar a entender que no existe ningún apuro, se ratificó en lo que dijo el líder de la bancada de HC, Basilio Núñez, que para este año habría una definición al respecto.

Tiempo se acorta y se acerca el receso en el congreso

El 21 de diciembre es el último día de labor dentro del congreso nacional. Si los diputados no agilizan la investigación no tendrían dictamen este año y no habría tiempo para alguna sesión.

En total son 15 días hábiles, los que tienen para emitir una postura que luego debe ser analizada en el pleno de Cámara Baja. Según Kattya González, el plazo ya comenzó la semana pasada cuando salió la resolución de la presidencia de esta cámara.

