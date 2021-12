Exportación ganadera registra récord en ingreso de divisas y se acerca a US$ 2.000 millones

Las cifras de las exportaciones de toda la cadena de la pecuaria de este año, faltando todavía sumar el mes de diciembre ya superan ampliamente a todos los registros de años completos, de todos los tiempos, porque con las 555.356 toneladas por US$ 1.867 millones se superan a los anteriores mejores años que fueron el 2014 y el 2017. En el primer caso, al cierre del 2014 había sumado unas 450.552 toneladas por US$ 1.680 millones las exportaciones ganaderas; mientras, que durante los doce meses del 2017 el volumen de los envíos pecuarios fue de 517.165 toneladas por US$ 1.429 millones.

Carne bovina

La exportación de cortes de carne bovina, desde enero hasta el cierre de noviembre de este año, fue de 302.393 toneladas por unos US$ 1.475 millones, con lo que supera 46% en valor y 22% en divisas a los registros del mismo periodo comparado del 2020, año en que se habían enviado 246.128 toneladas por US$ 1.005 millones, acorde con el informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa)

Aunque la dinámica de las exportaciones de la cadena de la carne está siendo extraordinaria en el presente año, en el presente trimestre se ha desacelerado, si se considera el ritmo de faenamiento mensual, ya que noviembre el registro fue de 144.611 cabezas. Esta cifra representa una retracción importante respecto al pico de marzo de este año, lapso en que había llegado a 230.196 ejemplares. La cantidad del 2021, al cierre de noviembre llegó a 1.839.537 cabezas.

Chile, el 44% de la torta

Chile sigue siendo el mayor comprador de carne paraguaya, con unas 126.066 toneladas por US$ 662 millones, con 44% del total exportado por nuestro país al cierre de noviembre; en segundo lugar, Rusia con un 20% de la torta, con una importación de 72.696 toneladas por US$ 288 millones; el tercer comprador más importante de la proteína roja nacional es Brasil, con 27.469 toneladas por US$ 130 millones. El listado sigue con Taiwán, con 27.335 toneladas por US$ 146 millones; también, Israel, con 16.837 toneladas por US$ 94 millones. El listado de mejores mercados siguen con Uruguay, con 5.281 toneladas por US$ 22 millones, entre otros.

Precio del ganado se mantiene alto

Uno de los aspectos que también demuestra el buen momento de la actividad ganadera es que el precio del ganado al gancho se mantiene en un nivel óptimo desde el punto de vista del productos, con US$ 3,75 por kilogramo; que aunque descendió desde US$ 4,15 por kilogramo a US$ 3,50 por kilogramo en octubre, luego fue recuperando altura nuevamente.

