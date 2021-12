Intendente de Ñemby se ratifica sobre el déficit financiero y deudas millonarias dejadas por Lanzoni

La Junta M unicipal de Ñemby recibió esta mañana un informe pormenorizado del estado financiero en que se encuentra la administración, tras el gobierno liberal, el intendente municipal, Tomás Olmedo y su asesora financiera, Lorena Sánchez, se ratificaron sobre las deudas y faltantes millonarios.

El informe presentado durante la sesión ordinaria de la junta, corresponde solo a este año 2021, de enero a octubre, y es de manera preliminar, según datos proveídos por una auditoría interna, y en los próximos días se verificaran los documentos de otros años.

“La municipalidad no cuenta con fondos suficientes para afrontar las deudas pendientes, además se han detectado pagos millonarios a varios proveedores, sin que se tenga las especificaciones de los trabajos realizados”, expresó la asesora Sánchez.

Dijo, que este año la administración municipal pagó a la empresa de construcción de Juan Ernesto Casanova, más de G.255 millones y que en el orden de pago no se detalla los trabajos realizados.

Páes SA, es otra de las empresas que recibió la suma de G. 211 millones por reparación de calles, pero no se especifica las arterias reparadas.

La empresa Girasol, se encargaba de proveer de kits de alimentos, en sustitución del almuerzo escolar, y pese a no cumplir con la entrega, además fue impugnada por la Dirección Nacional de Contrataciones, recibió más de G.210 millones, según explicó Sánchez.

Girasol SA, se dedica al alquiler de inmuebles, depósitos, tinglados y alquiler de vehículos, maquinarias y equipos, y proveyó de almuerzo escolar al municipio.

“La municipalidad tiene una deuda de más de G. 1.286 millones y solo tiene disponible un poco más de G. 86 millones, además tiene en la cuenta un poco más de 3 mil millones de Fonacide y el uso de este fondo está regulado por ley”, expresó Sánchez.

Agrego que la comuna no transfirió al Ministerio de Hacienda más G.415 millones, a la Gobernación de Central, más de G.423 millones, a la caja de jubilaciones más de G.155 millones, pese a que fueron descontados a los funcionarios, al consejo de salud, más de G.260 millones.

La administración anterior tampoco transfirió a la Diben la suma de más de G.11 millones, al Servicio Nacional de Catastro casi G. 20 millones, todo en conceptos de impuestos inmobiliarios y juegos de azar, la comuna recaudó, pero no transfirió, pero el dinero ya no existe, explicó Sánchez.

“Estas deudas no se pueden honrar, porque no existe el dinero, la administración no puede utilizar estos fondos, porque no son de la institución, esto es un delito. Además tenemos deudas que no tienen respaldo legal, es decir no están documentados”, puntualizó.

El intendente municipal indicó que ya presentaron la denuncia contra el exintendente y actual concejal, Lucas Lanzoni, ante el Ministerio Público para una investigación penal, sobre la posible existencia de hechos punibles contra el patrimonio.

Municipalidad en Informconf

A raíz de una deuda de la administración municipal con la firma Bahía SA, de más de G. 340 millones, por la adquisición de combustible, hoy día la municipalidad figura en Informconf. Según la asesora financiera, no se sabe que destino tomo el carburante adquirido.

“No sabemos, si la cantidad adquirida de combustible a nombre de la municipalidad, que destino tomó, porque no existen órdenes de trabajo ni vales que puedan acreditar dichas compras, y gracias a esta deuda estamos en informconf”, explicó Sánchez.

Persona no grata

En punto de dictámenes del orden del día estaba previsto el tratamiento de la declaración de persona no grata al exintendente y actual concejal, Lucas Lanzoni, pero cuando se llegó a dicho punto, los ediles liberales, seis en total, abandonaron la sala, dejando sin quórum la sesión.

Los liberales, a través del vocero del bloque, concejal, Vicente Denis, indicó que la junta no puede juzgar a un legislador y que están los órganos de investigación y que además existe la presunción de inocencia.

Mientras que los colorados lamentaron la actitud los azules, de abandonar la sesión y aseguran que Lanzoni, debe de dar un paso al costado, mientras dure el proceso de investigación y lo responsabilizan de la crisis financiera.

Grupos de liberales y colorados se manifestaron frente a la municipalidad, durante la sesión de la junta, los azules apoyan al concejal Lanzoni y los rojos exigían la expulsión del concejal.

Un cerco policial separó a ambos bandos, que se tiraron huevos y todo tipo de improperios, pero no pasó a mayores.