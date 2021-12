A pesar de todo, la producción láctea crecería este año, estiman

“Nuestra meta era llegar a crecer un 5 %, porcentaje de incremento en el volumen de producción que se venía manteniendo en los últimos años, pero no lo estaríamos logrando al cierre de este año. Por un lado, el clima afectó al ensilaje de maíz y se sumaron factores de suba de costos de soja y maíz, de insumos veterinarios, suba de combustible y otras cuestiones como el paro de camioneros, etc, que en conjunto incidieron para que el aumento de la producción sea en menor proporción a lo proyectado”, señaló Erno Becker. Comentó que todavía falta diciembre, pero hasta ahora se proyecta que solo crecerá 2 % este año.

“Hay que considerar también que cuando la soja está a buen precio, los productores se dedican más al cultivo de este grano que a la leche, es un fenómeno que no tiene explicación; yo, al menos, no llego a entender eso, pero lo comprobamos. Así que esto también hace que el año no sea tan alentador para el sector lácteo”, señaló.

Con respecto al precio de la leche pagado al productor, indicó que también se adecuó a los incrementos, con 2.600 guaraníes por litro neto para el productor. Añadió que el tambero sufrió un incremento en los costos de producción, principalmente de las materias primas que se encarecieron entre un 25% y 30%, los alimentos balanceados, insumos veterinarios, el flete, etc. Admitió que en consecuencia, la mayoría de los productos y subproductos lácteos también registraron pequeños incrementos de precio.

Becker indicó que un problema latente es el contrabando, que afecta principalmente a las pequeñas industrias de queso.

Destacó que así como el año pasado, el menor consumo de yogurt por parte de los niños en las escuelas se compensó con el incremento en la ingesta de leche en la casa, con los recreos de las clases virtuales.

El líder empresarial señaló que la producción de leche durante el periodo actual fue de unos 2.000.000 litros por día, y unos 730 millones de litros industrializados. Se debe sumar unos 300.000 litros de la venta informal, sin pasteurización ni manejo higiénico.

La producción de leche da ocupación a unas 28.000 personas en toda la cadena, producción, industria, transporte y comercio.

