Pobladores del barrio San Miguel de San Lorenzo denuncian falta de agua de la Essap

Con el problema de la falta de agua los vecinos de la zona se ven obligados a postergar la higienización de sus casas, sus utensilios de la cocina y de sus sanitarios. Denuncian de que la situación ya es insostenible, y llegan al punto de no contar con agua para bañar o para el preparado de sus alimentos diarios.

Una de la pobladora de la zona, Gloria Moreno, manifestó que viene realizando los reclamos desde el día sábado al igual que sus vecinos, y que tras los reclamos los funcionarios de la Essap llegaron hasta el barrio para revisar las cañerías, pero no solucionaron los inconvenientes.

Los afectados creen que se trataría de una regulación del líquido, y direccionamiento a ciertos sectores donde la empresa presta servicios. “Es muy extraño que solo tengamos agua de noche y madrugada, y que de día no tengamos ni una gota de agua. En otras localidades no se registran inconvenientes, al menos que nosotros sepamos. Creemos que lo que hacen es regular la provisión del agua, porque hay días que tenemos buena presión, así que problemas en la cañería no es posible”, lamentó Moreno.

En la zona, la mayoría de los vecinos ya recurrieron a instalar tanques de forma particular para evitar volver a tener inconvenientes con la provisión del líquido. Otros, sin embargo, se surten de empresas privadas o aguateras comunitarias que brindan el servicio en la zona, y según manifestaron no han tenido problemas con la presión del agua.

Desde la Dirección de Comunicación de la Essap, informaron que en la zona en específico no recibieron reclamos, solo reclamos puntuales que fueron subsanados. “Nos informaron que la planta de agua está con buen abastecimiento, no registramos reclamos. Es probable que de que se trate de problemas de cañerías, como suciedad en las bocas de los medidos”, expresó Adriana Arce, de la dirección de Comunicación de la Essap.

En el año 2019 a 2020 se llevó adelante la campaña de un tanque en tu casa con la provisión y montaje del tanque en cada vivienda con costo cero para los usuarios. Sin embargo, todavía quedan varias zonas desprotegidas para la falta del suministro del servicio. Los pobladores de la zona afectada dijeron que de continuar con la situación, se verían en la necesidad de comprar de forma particular para sus tanques para almacenar el agua y solucionar de forma provisoria el problema que tienen.