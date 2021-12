Salud: más de 6.000 peregrinos asistidos en Caacupé

“Código Rojo del Operativo Caacupé” es la tarea desplegada por la cartera sanitaria en Caacupé atendiendo la peregrinación y visita de personas a la Basílica de Caacupé.

De acuerdo al reporte de las autoridades sanitarias, hasta la tarde de este martes, víspera del día de la Virgen de Caacupé, fueron asistidas 6.464 personas en los diferentes puestos de asistencia médica.

Además detallaron que cuatro personas fueron hospitalizadas y 24 fueron trasladadas en ambulancia. También, como medidas preventivas contra el coronavirus, se tomaron 33 muestras y 726 personas fueron vacunadas.

Hasta el momento no se registraron cuadros de gravedad y la peregrinación se desarrolla sin mayores incidentes.

Cabe recordar que para la cobertura de Caacupé el Ministerio de Salud dispuso 28 puestos fijos (curación, control de presión arterial, diabetes); 41 puestos provisorios; 32 ambulancias; 80 baños portátiles, 6 tanques de agua (SENASA) y 3 puestos de toma de muestra COVID-19 (hisopado).

#Caacupé2021: Reporte de asistencia



📍Total atenciones: 6464

📍Hospitalizados: 4

📍Traslados en ambulancia : 24

📍Vacunados : 726

📍Toma Muestras : 33



➕ℹ https://t.co/iee9IMk2Ck pic.twitter.com/cg0wuxvCvv — Ministerio de Salud (@msaludpy) December 7, 2021

Puestos de vacunación contra el covid

El Ministerio de Salud dispuso cuatro puestos de vacunación en el camino a la basílica de Caacupé. Estos están apostados en el Km 48 “Kurusu Peregrino”; el Rombo naranja pequeño Plaza Tte. Fariña (inmediaciones de la Basílica de Caacupé); el Rombo naranja pequeño Km 56 “Kurusu Campesino” y el Rombo naranja pequeño Ramal Piribebuy.

Por otra parte, las autoridades sanitarias instan a los peregrinos a no sobreexigir el cuerpo en la peregrinación a Caacupé. “Se recomienda a personas vulnerables por poseer patologías de base (hipertensión, diabetes, inmunocomprometidos, etc.) no participar de la festividad mariana de manera presencial”, señalaron.