Tendencia al rechazo de proyecto que segrega a no vacunados

“El proyecto no goza de popularidad dentro de la Cámara de Diputados, por eso se postergó. Hay proyectos más importantes. Por puro ‘figuretismo’ se meten proyectos que no son ideales a esta situación”, dijo Núñez este martes en conversación con ABC Cardinal 730 AM.

El legislador recordó que hubo una reunión ayer sobre el punto, pero que aún falta plasmar la postura de sus colegas en un documento. “La postura general luego sería esa, no va a pasar de la Cámara de Diputados. Es el sentir de la mayoría de los colegas, no es una cuestión de bancada”, añadió.

En ese mismo sentido opinó Jorge Ávalos Mariño (PLRA). “Yo creo que la tendencia es el rechazo. Dentro de la bancada del PLRA, nosotros votamos por el rechazo”, manifestó.

La Cámara de Diputados analizará en la sesión extraordinaria de hoy, convocada para las 09:00, este documento.

Las comisiones de Salud Pública, Derechos Humanos y Legislación de Diputados recomiendan al pleno rechazar el proyecto de ley que pretende establecer zonas diferenciadas entre vacunados y no vacunados en pubs, restaurantes, discotecas, bares, casinos, casas de juego, hoteles y similares.

El proyecto de ley también señala que las zonas habilitadas para no vacunados deberán estar debidamente señalizadas, apartadas físicamente del resto de las dependencias y no ser zonas de paso obligado para las personas vacunadas. Además, dispone que para acceder a la zona de vacunados se deberá exhibir el carnet de vacunación contra el COVID-19.