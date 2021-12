Mamá de recién nacida denuncia presunta negligencia médica

“Estaba preparada para una cesárea. A última hora, ellos iban a decidir si iba a tener normal o por cesárea. Empecé a perder líquido y me dijeron que no era líquido, que tenía que grabar primero”, dijo Edith Acosta, de 31 años, quien recién dio a luz a su segunda hija en el Hospital de Clínicas.

Acosta contó que tras la negativa de los médicos de aceptar que había entrado en trabajo de parto, fue hasta el Hospital de Villa Elisa, desde donde la volvieron a enviar a Clínicas, informó Rodolfo López, periodista de ABC TV.

La madre dijo que no comprende cómo los médicos le practicaron un parto normal siendo que la bebé era muy grande. Además, contó que durante el procedimiento rompieron el brazo de la recién nacida.

“Sufrí mucho con las contracciones, el bebé era muy grande; al bebé le rompieron su brazo, está en terapia intensiva. ¿Cómo me van a sacar normal? Si yo vine como para cesárea”, lamentó.

En otro momento, indicó que los médicos casi no le dan información sobre la bebé y sostuvo que ella ya contó que no tiene dinero para pagar el tratamiento de su hija recién nacida.

“Yo no tengo para pagar, no tengo para pagar la terapia. Yo estoy desgarrada. Ahora me dicen que solo puedo mensajear para saber cómo está el bebé. Cuando nació mi bebé estaba todo morado”, añadió.

Finalmente, indicó que los médicos que la atendieron están temerosos de que este caso se filtre a la prensa por la supuesta mala praxis que representó el hecho.