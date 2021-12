Tratarían solamente acuerdos para embajadas de Riera en OEA y Ovelar en Unesco

Aunque el Poder Ejecutivo remitió recientemente al Senado siete pedidos de acuerdo para la designación de otros tantos embajadores, en la sesión ordinaria de hoy se tratarían solamente los del senador colorado Enrique Riera, propuesto para embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la exviceministra de Educación Nancy Ovelar, propuesta para la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco).

Lea más: Riera pidió trato especial de su pase a la OEA, pero el Senado le puso freno

Al respecto, la comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que preside la colorada Lilian Samaniego, está convocada a sesión extraordinaria a las 8:30 para dictaminar ambos pedidos. El argumento para no tratar los otros pedidos de acuerdo es que Riera y Ovelar ya comparecieron ante la comisión (parcialmente en el caso de Ovelar), en tanto que los otros cinco no, por lo cual no pueden dictaminar.

Lea más: Oficialismo y luguistas pasan la factura a Riera y postergan acuerdos para embajadores

Los pedidos de acuerdo que quedarían pendientes son los del actual vicecanciller Marcelo Scappini Ricciardi propuesto como embajador ante las Naciones Unidas y organismos especializados con sede en Ginebra, Suiza; Julio Duarte Van Humbeck, actual director de Gabinete de la Cancillería como embajador en Portugal; el actual presidente de la Comisión Nacional Demarcadora de Límites Enrique Insfrán Miranda propuesto para República Dominicana, Raúl Montiel Gastó como embajador ante Canadá y Víctor Alfredo Bitar como embajador en Rusia.

Ascensos

En el orden del día de la sesión de hoy también figuran los pedidos de acuerdo para ascensos de Comisarios de la Policía Nacional y de oficiales militares de las Fuerzas Armadas.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Defensa Nacional dictaminó favorablemente para todos ellos.

Seguro de desempleo

El proyecto de ley que crea el seguro de desempleo figura nuevamente en el orden del día de la sesión de hoy, pero no tiene dictamen de la comisión de Hacienda, por lo cual se plantearía su postergación.