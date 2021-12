Villarrica: Hallan cadáver de una niña ahogada en el arroyo Pirapó

En la tarde de este jueves, fue encontrado sin vida, en el arroyo Pirapó en Villarrica, el cuerpo de una nena de 7 años residente en la zona.

El cadáver fue hallado por Carlos Miguel Cáceres Duarte, quien dio aviso a la Comisaría 32ª Santa Lucía. Tras el aviso, acudieron al sitio el oficial primero Carlos Chamorro y el suboficial primero Gumercindo Leiva, quienes constataron el hecho.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y tomó intervención la fiscala de la Unidad N° 5 María Unger además del oficial inspector Elvis Brites del departamento de Criminalística de la Policía.

El médico forense David Martínez determinó que la muerte de la menor se dio por asfixia por sumersión.

Luego de las inspecciones de rigor, los restos de la menor fueron entregados a su hermano.

El empresario Emmanuel Friedmann, propietario del inmueble asentado a orillas del cauce donde la niña fue encontrada sin vida, dijo que uno de los trabajadores que estaba en el predio se acercó a mirar el cauce que, como se ve, está muy descuidado y allí se encontró con esta criatura flotando en el agua prácticamente sin signos de vida. “Automáticamente todo el personal aquí se comunicó con la Policía pidiendo auxilio y aparentemente la niña vino detrás de un perrito”, comentó.

“Jamás me imaginé que en este cauce tan playo ocurran este tipo de cosas, pero justo la nena cayó en un agujero que tiene más de dos metros de profundidad, prácticamente se ve verde el agua, no se nota el fondo y ahí fue donde cayó según lo que me informó el personal”, explicó.

“Es aparentemente una nena que no vive con su madre sino con unos tíos, solía vender banana y ya era trabajadora, pero independientemente a eso acá hay mucho descuido por parte de las autoridades porque no hay puente en esta zona, muchos alumnos cruzan este cauce permanentemente y cuando llueve se inunda y es muy peligroso”, puntualizó el empresario.

Intentamos conversar con al fiscal de turno, María Agustina Unger, pero su telefono dio apagado, informó el corresponsal de ABC Color, Carlos Ávalos.