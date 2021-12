Fallecidos por COVID: informes de Salud favorecen temor y reacción de antivacunas, señala senadora

El reporte del Ministerio de Salud de ayer reportó ocho fallecidos: cinco con ambas dosis de la vacuna, uno con la primera dosis y dos no vacunados.

Las personas en las redes sociales -donde hay un intenso movimiento antivacunas- reclaman por qué hay más fallecidos vacunados que no vacunados. En ese sentido, la senadora Desirée Masi, quien también es médica, indicó este martes en conversación con ABC Cardinal 730 AM que este desglose de detalles resulta contraproducente.

Sucede que, a criterio de la legisladora, estos números o estadísticas dependen de varios otros factores como, por ejemplo, las enfermedades de base de la persona y qué tanto demoró en asistir a un centro asistencial a raíz del COVID, pero que lo que finalmente se tiene en cuenta en el debate público es la efectividad o no de la vacuna.

“Obviamente que la vacuna no es 100% neutralizante, no evita la infección ni tampoco te vuelve inmortal. Eso no significa que el Ministerio de Salud no tenga que aclarar”, expresó Masi al exigir que el MSP dé esos detalles sobre los pacientes que mueren si es que va a seguir publicando los decesos segregados en vacunados y no vacunados.

“Encima que hay desinformación, hay temores propios de la vacuna. La gente dice que ‘al final no sirve para protegerte de la internación ni de la muerte’ (...) Tienen que hacer una caracterización, dentro de la confidencialidad, cuál es la vacuna, cuándo se pusieron la segunda dosis”, sugirió la senadora.

Tercera dosis

Sobre la administración de las terceras dosis, se mostró de acuerdo con que se haga antes de los seis meses después de la aplicación de la segunda, porque así lo avalan cinco estudios independientes.

En ese sentido, la legisladora fustigó a la Organización Mundial de la Salud que, según ella, “falló desde el principio”.

Masi también dijo que la farmacéutica Pfizer tomó una posición dominante en el mercado de las vacunas para presentarla como la más efectiva y que además hizo una campaña para desprestigiar a otras.

“Cinco estudios independientes recomiendan la aplicación antes de los seis meses. La verdad es que no se sabe por cuánto tiempo. Las farmacéuticas deben preparar nuevas vacunas contra delta y ómicron”, refirió.

La médica desconfía de los estudios hechos por la misma Pfizer sobre las recomendaciones que hace porque son parte interesada y sostuvo que no piensa “ni leer” esas investigaciones académicas.

Finalmente, sostuvo que las farmacéuticas siempre son parte interesada en cuanto a la recomendación de en cuánto tiempo aplicar las terceras dosis: si las recomiendan más temprano, dijo que es para vender más, y si las recomiendan en plazos más extensos, sostuvo que eso puede ocurrir porque no quieren desarrollar nuevas vacunas; por ello, apela a tener en cuenta los estudios independientes.