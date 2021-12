Notifican otras cinco nuevas muertes atribuidas al coronavirus y 40 fallecidos de meses anteriores

En la fecha fueron notificados 80 nuevos casos de covid-19, confirmados a través de 2.586 hisopados procesados en el último. Del informe retrospectivo se adicionaron otros 350 casos, que en el acumulativo dan 464.526

Se dieron otros cinco decesos, que sumados a los anteriores, llegan a 16.528. De este grupo cuatro hombres y una mujer, provenientes de Canindeyú, Central y Alto Paraná. Tres tenían de 40 a 59 años y dos de 60 años y más. Cuatro no estaban vacunados.

Del informe de meses anteriores es suman otros 40 fallecidos, que fueron 14 mujeres y 26 hombres de Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Canindeyú, Asunción, Central, Cordillera, Itapúa y San Pedro. En la discriminación etaria se tiene que de 20 a 39 años fueron cinco -uno con dosis completa y 4 no vacunados-, de 40 a 59 años fueron 11, todos no vacunados y de 60 años y más fueron 24 -tres con dosis completa, cuatro con dosis incompleta y 17 no vacunados.

En total las víctimas fatales del virus en el país llegan a 16.568.

Están hospitalizados 121 pacientes, 57 en terapia intensiva. De estos 35 no están vacunados, 17 tienen ambas dosis y cinco, una dosis. Los recuperados se elevan a 446.885, con la inclusión de otras 63 altas médicas.

Informe #COVID19 l 17 de diciembre:



📍Procesamos 2.586 muestras, 80 positivos.



📍5 fallecidos: Total: 16.528.

40 a 59 años: 3 (1 dosis incompleta, 2 no vacunados).

60 años y más: 2 (1 dosis incompleta, 1 no vacunado). pic.twitter.com/5ZDela146J — Ministerio de Salud (@msaludpy) December 17, 2021

Este viernes las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población a inmunizarse contra el virus. Conforme al reporte que presentaron en conferencia de prensa se tiene que los no vacunados constituyen el mayor porcentaje de los decesos por covid-19. “De 100 mil no vacunados se dieron 187 fallecidos y de 100 mil vacunados, solo hubo 8 fallecidos”, indicaron.